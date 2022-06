Nieuw gelimiteerde Bulgari horloge is een icoon

Je moet het maar net weten. Maar dit nieuwe gelimiteerde horloge van Bulgari kent een mooie verwijzing.

Een horloge kan je net dat beetje extra geven als het verhaal erachter mooi is. In inspiratie op iets uit het verleden of heden. Het precieze verhaal maakt misschien niet eens zo heel veel uit. Als er maar een gouden randje aan zit. Dat is ook het geval met de Bulgari Aluminium Amerigo Vespucci.

Dit nieuwe horloge van Bulgari komt in een gelimiteerde oplage op de markt. Er worden er slechts 1.000 van gemaakt. Het uiterlijk is geïnspireerd op het aanvalsschip van de Italiaanse marine. De naam is weer gebaseerd op Amerigo Vespucci. Een Italiaanse ontdekkingsreiziger.

Het horloge is 40mm groot en kent een smaakvolle samenstelling van zwart, grijze en gele combinaties. Dit uurwerk komt met het motto Non chi comincia ma quel che persevera. Als je dit letterlijk door de vertaling haalt krijg je zoiets als “Niet wie begint maar wat volhardt”. Mocht je Italiaans beter zijn, laat me vooral even weten of dit de correcte vertaling is.

Het prijskaartje van dit gelimiteerde Bulgari horloge ligt op 3.950 euro. De Aluminium Amerigo Vespucci is onder andere te koop via de webshop van het luxemerk.