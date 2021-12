Nieuw GTA- verhaal met Dr. Dre

Rockstar

Er is nieuwe gameplay met de bekende producer en rapper Dr. Dre, uiteraard ook met nieuwe muziek. Lees hier wanneer dit alles beschikbaar komt voor GTA Online.

Het nieuwe verhaal komt precies één jaar na GTA Online: The Cayo Perico Heist. Rockstar komt nu met de nieuwe online verhaallijn genaamd The Contract. Centraal hierin staat het figuur Franklin, deze kennen we al van een eerdere GTA. Als speler van het spel help je Franklin en wat van zijn vrienden een business op te zetten. Hun eerste klant? Dat is natuurlijk Dr. Dre.

Nieuw GTA- verhaal

Franklin en zijn kompanen werken aan het opsporen van de telefoon van Dr. Dre. Ze zoeken niet alleen de telefoon, maar ook niet- uitgebrachte muziek. Die natuurlijk heel waardevol is. Dat doen zij met hun pas opgerichte bedrijf F. Clinton en Partner. Dit bedrijf is een ‘celebrity solutions agency’. Het richt zich op de elite van Vinewood die oplossingen zoeken voor problemen in hogere kringen.

Het nieuwe verhaal zit bomvol nieuwe nummers van de rapper, artiesten, updates, een nieuw radiostation en ga zo maar door. GTA Online- updates zijn gratis, dit keer ook.

Rockstar

Bedrijf

Er zijn twee dingen nodig om dit nieuwe bedrijf succesvol te maken. Franklin heeft een betrouwbare partner nodig én een grote klant. Jij, als speler, kan deze partner zijn die hem helpt het bedrijf op te richten.

Rockstar zegt dat dit een heftig ritje kan worden: “Van de grimmige straten van Franklins oude buurt tot de spectaculairste feesten in de stad, van losbandige herenhuizen tot de kantoren van de FIB en alles daartussenin. Ga samen met Franklin, hacker-expert Imani, Chop the Dog en zijn crew op zoek naar de kostbare tracks van Dr. Dre en geef ze terug aan de rechtmatige eigenaar.”