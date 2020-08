Nieuw lek GTA 6 wijst op een Vice City setting

We kunnen er toch wel vanuit gaan dat GTA 6 zich gaat afspelen in de straten van Vice City.

Eerlijk is eerlijk. Rockstar Games weet het ontzettend spannend te houden met Grand Theft Auto 6. Zeven jaar na de release van GTA V weten we nog steeds niet over GTA 6. Nou ja, officieel dan. Aan de hand van lekken weten we bijna zeker dat het volgende deel zich gaat afspelen in Vice City. Dit nieuwe lek wijst daar ook op.

Rockstar Games is naar verluidt op zoek naar producers die muziek willen maken voor GTA 6. Muzikant Peter Brian Rice deelde via zijn Twitter-account Vector Hold dat GTA 6 zich vermoedelijk gaat afspelen in Vice City. Voor radiostations zou men zoekende zijn naar synthetische jaren 80 muziek.

Vector Hold is een retro jaren 80 muziekproject van Peter Brian Rice. De tweet, die werd geplaatst op 5 augustus, is overigens alweer verwijderd. Het kan een manier zijn van Rice om aandacht te krijgen voor zijn muziekproject. Het feit dat de tweet verwijderd is doet ook aan denken aan een mogelijk seintje van Rockstar. Mocht dit eerst het geval zijn dan is de missie van de muzikant geslaagd. We kunnen in elk geval smullen van die GTA 6 geruchten, kom maar op met die nieuwe game!