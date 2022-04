Nieuw op HBO Max in april 2022

HBO Max heeft bekendgemaakt welke films, series en meer naar april 2022 naar de dienst komen.

HBO Max is de nieuwkomer in streamingland. Je zou kunnen zeggen dat de dienst zich nog moet bewijzen. Nou, dat doen ze ook door meteen vol gas te geven met nieuwe content. Hieronder zie je wat er zoal nieuw is op HBO Max in april 2022 op het gebied van films, series, docu’s en meer.

1 april

THE INFORMANT – nieuwe Europese Max Original-serie uit Hongarije

– nieuwe Europese Max Original-serie uit Hongarije THE THAW – nieuwe Europese Max Original-serie uit Polen

– nieuwe Europese Max Original-serie uit Polen HARRY POTTER: HOGWARTS TOURNAMENT OF HOUSES

2 april

FANTASTIC BEASTS: A NATURAL HISTORY – Documentaire-film met Stephen Fry

5 april

THE INVISIBLE PILOT – nieuwe HBO documentaire-serie

– nieuwe HBO documentaire-serie ONE PERFECT SHOT – zesdelige documentaire-serie van regisseur Ava DuVernay

6 april

TONY HAWK: UNTIL THE WHEELS FALL OFF – documentaire-film

8 april

TOKYO VICE – nieuwe Max Original-serie

12 april

A BLACK LADY SKETCH SHOW – seizoen 3

22 april

THE FLIGHT ATTENDANT – seizoen 2 van Max Original-serie met Kaley Cuoco

25 april

THE BABY – nieuwe HBO-serie

– nieuwe HBO-serie BARRY – seizoen 3 van HBO-serie met Emmy-winnaar Bill Hader

26 april

WE OWN THIS CITY – nieuwe serie van de makers van The Wire

– nieuwe serie van de makers van The Wire GENTLEMAN JACK – seizoen 2

Dit is een greep uit alles wat nieuw is op HBO Max in april 2022. Dat is nog niet alles, aldus de streamingdienst. Je kunt nieuwe afleveringen verwachten van onder meer Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, Julia, Minx, Last Week Tonight with John Oliver, Naomi en Kung Fu.

