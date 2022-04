Nieuw op HBO Max in mei 2022

HBO Max heeft een lijst bekendgemaakt met alles dat in mei 2022 op de dienst verschijnt.

Volg gas vol nieuwe films, series en documentaires. De derde maand breekt aan voor HBO Max in Nederland. En ook in mei 2022 staat HBO Max weer genoeg nieuwe content te wachten. Hieronder een overzicht!

1 mei

I AM BOLT – I AM BOLT laat ons voor de allereerste keer zien wie de man achter de Triple Treble Olympische Gouden Medailles nu echt is.

– I AM BOLT laat ons voor de allereerste keer zien wie de man achter de Triple Treble Olympische Gouden Medailles nu echt is. I AM DURÁN – Het verhaal van viervoudig wereldkampioen Panamese bokser Roberto Durán. Een sloopkogel van een man die de wereld overnam.

– Het verhaal van viervoudig wereldkampioen Panamese bokser Roberto Durán. Een sloopkogel van een man die de wereld overnam. FERRARI, RACE TO IMMORTALITY – De jaren ’50. Opkomst van de iconische Scuderia Ferrari in het Formule 1-wereldkampioenschap

– De jaren ’50. Opkomst van de iconische Scuderia Ferrari in het Formule 1-wereldkampioenschap TROPHY – TROPHY onderzoekt de krachtige industrieën van jacht op groot wild, fokken en natuurbehoud door de ogen van gepassioneerde individuen die ze besturen.

2 mei

BAKETOPIA – Bakkers nemen het elke week tegen elkaar op in diverse bakuitdagingen om een geldprijs te winnen

– Bakkers nemen het elke week tegen elkaar op in diverse bakuitdagingen om een geldprijs te winnen FINDING MAGIC MIKE – Tien gewone jongens die “hun magie hebben verloren”, doen mee aan een Magic Mike Live bootcamp

3 mei

FBOY ISLAND – In deze datingshow met een flinke dosis humor navigeren de vrouwen samen door de datingpool in de hoop de ware liefde te vinden

4 mei

SPRING AWAKENING: THOSE YOU’VE KNOWN – Vijftien jaar na het daverende Broadwaysucces van het met acht Tony Awards bekroonde Spring Awakening komen de oorspronkelijke cast en crew samen voor een eenmalig spectaculair reünieconcert voor The Actors Fund

– Vijftien jaar na het daverende Broadwaysucces van het met acht Tony Awards bekroonde Spring Awakening komen de oorspronkelijke cast en crew samen voor een eenmalig spectaculair reünieconcert voor The Actors Fund WAHL STREET – Deze zesdelige Max Original documentaire-serie biedt fans een kijkje in het leven van wereldster Mark Wahlberg

5 mei

SELENA + CHEF – seizoen 1, 2 en 3 – Kookprogramma waarin Selena Gomez vanuit haar eigen huis kookt met beroemde chefs

6 mei

THE STAIRCASE – Nieuwe Max Original miniserie

13 mei

HACKS – Seizoen 2

15 mei

CONVERSATIONS WITH FRIENDS – Miniserie van de makers van Normal People

16 mei

THE TIME TRAVELER’S WIFE – HBO’s zesdelige eerste seizoen van THE TIME TRAVELER’S WIFE komt dit voorjaar uit

31 mei

THE TOWER

Verder in mei + nieuwe afleveringen

DELPHINE: THE SECRET PRINCESS

BARRY (seizoen 3)

(seizoen 3) THE FLIGHT ATTENDANT (seizoen 2)

(seizoen 2) WE OWN THIS CITY

TOKYO VICE

GENTLEMAN JACK (seizoen 2)

(seizoen 2) THE BABY

THE BATMAN

THE INVISIBLE PILOT

OUR FLAG MEANS DEATH

THE THAW

ONE PERFECT SHOT

TONY HAWK: UNTIL THE WHEELS FALL OFF

MOTHERLAND

Dit is een greep uit alles wat nieuw is op HBO Max in mei 2022!