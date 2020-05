Nieuw: Raspberry Pi 4 met 8 GB werkgeheugen

Een nieuw topmodel van de Raspberry Pi 4 is vandaag aangekondigd.

Het kleine computertje dat de Raspberry Pi 4 heet heeft er weer een nieuw modelvariant bijgekregen. Het gaat hier om een nieuw topmodel binnen de line-up. De Raspberry Pi Foundation heeft de Pi 4 met 8 GB werkgeheugen uitgerust.

Dat betekent dat er nu drie modelvarianten zijn als het aankomt op de Raspberry Pi 4. Namelijk een instapmodel met 2 GB werkgeheugen, een tussenmodel met 4 GB werkgeheugen en dit nieuwe topmodel met 8 GB werkgeheugen. Het technische hoogstandje komt wel met een prijskaartje.

Aan de nieuwe Raspberry met 8 GB werkgeheugen hangt een adviesprijs van 75 dollar. Daarmee is het ook meteen de duurste Raspberry computer ooit. Maar ook de meest krachtige, dus dat is logisch. Het grote voordeel van de verdubbeling in werkgeheugen is dat het computertje beter in staat is om zwaardere applicaties te draaien. Of je nu een server draait, met grote applicaties werkt of omdat je veel tabbladen hebt openstaan in een webbrowser. Met 8 GB RAM weet de Raspberry raad met dit soort vraagstukken. Het is mooi om te zien hoe deze kleine computer langzaam maar zeker steeds krachtiger wordt.

Je koopt een Pi 4 al voor 35 dollar met 2 GB werkgeheugen. Het model met 4 GB werkgeheugen kost 55 dollar.