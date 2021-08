Nieuw record: Mario-game levert 1,7 miljoen euro op

2021 is het jaar van games die recordbedragen opleveren. Opnieuw is een zeldzame Super Mario Bros 1985 game voor een bizar bedrag verkocht

Tegenwoordig kun je in zo verschrikkelijk veel dingen investeren. Het leukste is natuurlijk investeren in iets waar je affiniteit mee hebt. Dan geniet je extra van je aankoop. Wat dat betreft zijn games booming. De laatste tijd sneuvelen er veel records en stijgen zeldzame exemplaren ongekend hard in waarde.

Super Mario Bros 1985

Afgelopen vrijdag verkocht Rally, een website voor verzamelaars, een exemplaar van Super Mario Bros uit 1985. De game was nog nooit uit de verpakking gehaald. Een koper had maar liefst 2 miljoen dollar over voor de cartridge. Dat is omgerekend zo’n 1,7 miljoen euro. Een ongekend hoog bedrag. Tevens goed voor een nieuw wereldrecord. Niet eerder leverde een game zoveel geld op.

Extra bijzonder, omdat het oude record slechts een maand geleden werd bereikt. Kortom, games stijgen hard in waarde. Waarschijnlijk is ook deze game gekocht door iemand die hoopt er in de toekomst nog meer geld te kunnen voor vangen. Het spel uit de verpakking halen is immers kapitaalvernietiging.

Overigens is het item niet naar één koper gegaan. Via Rally krijgen kopers de kans om een stukje te bemachtigen. Als de game, in dit geval Super Mario Bros uit 1985, weer verkocht wordt, krijgen alle kopers een stukje van de potentiële winst. Alle investeerders hebben zeggenschap of ze het item willen vasthouden of toch doorverkopen. (via New York Times)