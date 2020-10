Nieuw: smartphone met afneembare camera - Apparata

Deze innovatie hebben we nog niet eerder gezien. Vivo presenteert een smartphone met een afneembare camera.

Fabrikanten verzinnen allerlei manieren om de ontwerpen van een smartphone fris en innovatief te houden. Zo ken je vast wel de pop-up camera’s of smartphones met een camera onder het display. In die categorie heeft Vivo ook wat verzonnen. Het techbedrijf introduceert een smartphone met een afneembare camera.

Het is nog een concept. Of dit idee het uiteindelijk tot een productiestadium weet te schoppen is afwachten. De Vivo IFEA, zoals de smartphone heet, heeft een camera bovenop de smartphone. Deze kan inschuiven zodat deze alleen tevoorschijn komt als je het nodig hebt. De smartphone is echter uniek door die afneembare camera. De camera kun je eraf halen en draadloos gebruiken.

Zo kun je de piepkleine camera ergens neerzetten om een foto te maken terwijl je met je smartphone zit. Handig bijvoorbeeld met het maken van selfies. De smartphone geeft een waarschuwing als je vertrekt zonder de camera. Je moet dus wel in de buurt van de afneembare camera blijven.

Het hele idee is zoals gezegd een concept. Wellicht dat er genoeg animo is en dat Vivo het project uiteindelijk in productie gaat nemen. Het idee klinkt in elk geval bijzonder.