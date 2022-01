Nieuw spel gebruikt vibrator als controller

You Are What You Eat

Ja, je leest het goed. Er is een spel gemaakt voor je smartphone dat een vibrator gebruikt als controller.

Vorig jaar werd er al over het spel gesproken. De roboticus en software-engineer Allison Liemhetcharat gaf aan dat ze aan een game had gewerkt die een slimme vibrator als controller zou gebruiken. In het bijzonder de Lioness slimme vibrator, die bio-gegevens verzamelt zoals lichaamstemperatuur en bekkendruk.

Ze zei toen dat ze gedeeltelijk werd geïnspireerd door de Perifit Kegel-trainer, die ook games en een apparaat gebruikt om mensen te helpen hun bekkenbodem te versterken. De game genaamd You Are What You Eat, is sindsdien in bèta. Vandaag heeft Liemhetcharat de Android-versie uitgebracht, die je nu kunt downloaden in de Google Play Store. In de toekomst zal deze ook komen voor iOS.

Spel gebruikt vibrator

Liemhetcharat vertelde aan de website Engadget dat You Are What You Eat is gebaseerd op de favoriete bezigheid van haar familie. Beetje raar om dit te combineren met een vibo, maar goed. “Onze grap is dat we alles eten,” zei ze. Op zichzelf is het spel eindeloos, met als doel zoveel mogelijk wezens op te eten voordat ze sterven. Je begint als een klodder, groeit en verandert dan afhankelijk van wat je binnenkrijgt. Dat heeft ook invloed op wat je kunt blijven consumeren, omdat sommige wezens vervolgens “oneetbaar” worden op basis van wat je bent geworden. Er is een WebGL-versie van het spel beschikbaar.

Je gebruikt de vibrator dus niet waarvoor hij gemaakt is, laat dat helder zijn. Voor degenen die de Lioness slimme vibrator bezitten, je kunt hem gebruiken om je slijmbal te besturen. Knijp in de kop van de dildo (waar de druksensoren zijn) om te springen, en doe dat twee keer om te vliegen of twee keer te springen. Het apparaat trilt ook als je die dingen doet of iets eet.

Wil je zien hoe het werkt? Check de video hieronder.