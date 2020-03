Nieuw voor WhatsApp: tijdelijke berichten versturen

Als jij iets wilt zeggen tegen een persoon, dan kan dat straks tijdelijk.





Stel, je hebt iets te vertellen tegen iemand maar het is over een uur niet meer relevant. Deze informatie staat wel op de smartphone van een ander opgeslagen. Bovendien heb je maar een paar minuten de tijd om een verzonden bericht te verwijderen.

Daarom werkt WhatsApp aan iets nieuws, zo ontdekte WABetaInfo in de laatste beta van de berichtendienst. WhatsApp gaat gebruikers de mogelijkheid geven om tijdelijke berichten naar een ander te sturen.

Je verzonden bericht is één uur, een dag, een week, een maand of een jaar geldig. Wanneer je zo’n tijdelijk bericht instelt, komt er bovenaan het gesprek een melding in beeld. In die melding stelt WhatsApp dat de berichten verzonden in het gesprek verdwijnen binnen een aangegeven tijdspanne.

Het is niet bekend of en wanneer WhatsApp deze feature publiekelijk gaat uitrollen. De beta is onderdeel van het Google Play Store Beta programma. Het gaat om de versies 2.20.83/2.20.84.