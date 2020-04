Nieuwe 23-inch iMac komt nog dit jaar?

Wie in de markt is voor een (23-inch) iMac kan het beste even geduld hebben.

Niets is zo frustrerend als een nieuwe computer aanschaffen en dat er korte tijd later een nieuwe versie volgt. Bij Apple is het altijd maar afwachten wanneer ze met nieuwe producten komen. Aan de hand van (vaak kloppende) geruchten is het echter mogelijk om de releases in de gaten te houden. Bijvoorbeeld voor de komst van een nieuwe 23-inch iMac.

Want er gaan nu geruchten dat we nog dit jaar een nieuwe 23-inch iMac kunnen verwachten. Dat bericht China Times. Daarnaast bericht deze bron dat er dit jaar ook een nieuwe 11-inch iPad Air volgt. Tevens zou Apple’s transitie naar mini-LED vertraging oplopen door de uitbraak van het coronavirus.

Als je met haast een nieuwe iMac wil aanschaffen, dan kun je dat maar beter nu doen. Volgens het bericht start de productie van de nieuwe 23-inch iMac in het derde kwartaal van dit jaar. De release zou pas in het najaar van 2020 zijn. Dat duurt dus nog wel even.

Of de computer ook daadwerkelijk een fysiek groter scherm gaat krijgen is niet duidelijk. Met minder bezels zou de iMac eenvoudig van de huidige 21.5-inch naar 23-inch kunnen groeien. Gezien het feit dat de ontwerpen door de jaren heen nauwelijks zijn veranderd is dit aannemelijk.

De laatste keer dat Apple de iMac heeft vernieuwd was in maart 2019. Toen voorzag het Amerikaanse techbedrijf de iMacs van de negende generatie Intel-processoren.