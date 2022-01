Nieuwe Acer Chromebook is nog steeds spotgoedkoop

De nieuwe Acer Chromebook is één van zijn streken niet verloren: het is nog steeds een erg goedkope laptop.

Je kunt veel eisen van een laptop en als je een beetje geld wil uitgeven, heb je meer dan genoeg opties. Toch wil je dat natuurlijk eigenlijk niet: des te goedkoper, des te beter. Wat dat betreft is de Chromebook-serie een schot in de roos. Zie het een beetje als de Nexus-smartphone serie voor laptops. Google verleent hun Chrome-naam en combineert haar krachten met inmiddels meerdere laptopfabrikanten.

Acer Chromebook 314

De huidige Chromebook van Acer is één van de goedkoopste laptops die je nieuw kunt kopen. Acer heeft hun Chromebooks vernieuwd en we kunnen gelijk goed nieuws delen: hij is nog steeds goedkoop. De benjamin van de nieuwe Acer Chromebook line-up, die volledig Acer Chromebook 314 heet, gaat 349 euro kosten. Je krijgt dan een laptop met een 14 inch scherm dat ook nog eens een touchscreen is.

De kleinste telg uit de Chromebook-familie gaat 10 uur mee op één batterij en wordt uitgerust met de ‘nieuwste generatie Intel processor’, maar dat gaat natuurlijk wel om een kleinere versie uit de Intel-line-up. In dit geval een N4120 (Quad-Core, 1,10 GHz). Als je je laptop vooral gebruikt voor zware taken is de Acer Chromebook 314 misschien niet ideaal, maar als studielaptop en/of laptop voor werktaken waarvoor je eigenlijk alleen maar internet en Word wil gebruiken, zijn ze perfect.

Acer Chromebook 315

Vind je echter dat 14 inch scherm nét niet groot genoeg, dan kun je ook de Chromebook 315 overwegen. Deze heeft een 15,6 inch groot scherm dat eveneens als touchscreen kan fungeren, en meer vergelijkbare specs met de kleinere broer. Tegenwoordig gebruik je een laptop uiteraard ook vaak voor videobellen, waarvoor de 315 een iets betere HDR webcam heeft gekregen. Zoals gezegd is het verder bijna dezelfde laptop, maar daar betaal je dan ook slechts 40 euro meer voor.

Acer Chromebook Spin 513

De duurste nieuwe Acer Chromebook is de Spin 513. Deze is verrassend genoeg kleiner dan de 314 en de 315, maar heeft wel betere specs. Hij heet Spin omdat het scherm ‘de verkeerde kant op’ kan draaien om een soort tablet te creëren. Zo kun je hem ook neerzetten in wat Acer ’tentmodus’ noemt, het lijkt ons duidelijk waarom. Van de drie nieuwe Chromebooks is dit de topversie, maar als de line-up verder blijft zoals ‘ie is, is dit een middenklasser. Dat blijkt ook uit de prijs van naar verwachting 649 euro.

Dus, wil je een goedkope laptop of eentje met wat meer functionaliteit? Dan kun je weer bij een mooi drietal Acer Chromebook laptops terecht.