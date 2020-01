Nieuwe add-ons en slimme speaker voor PlayStation 5

PlayStation Assistant een wapen in concurrentiestrijd met Xbox Series X?





Met het uitbrengen van de PlayStation 5 ontstaat er natuurlijk ook een markt voor allerlei nieuwe accessoires. In aanloop naar de aankondiging van PS5 wordt er dan ook steeds meer bekend over de komende accessoires. Het leuke is dat die een inkijkje geven in de mogelijkheden van PlayStation 5. Er wordt direct een opvallend verschil duidelijk tussen PlayStation 5 en concurrent Xbox Series X.

Hoe bijzonder wordt de Dualshock 5 controller?

Met het uitbrengen van back buttons voor de dualshock 4-controller vermoedde men al dat dit te maken had met de comptabiliteit van PlayStation 5 en die geruchten lijken juist. In een recent gedeponeerd patent zien we namelijk de mogelijke controller voor de PS 5. Aangezien het originele patent in het Japans is baseer ik me op de vertaling van T3.

Uit het patent blijkt inderdaad dat er back buttons worden voorzien. Veel spannender is echter dat de lichtbalk verdwenen is. In plaats daarvan komt er een microfoon en slimme speaker. Deze speaker staat in verbinding met PlayStation Assist. Op deze manier kunnen spelers via voice control commando’s geven en horen. Daarnaast voelen zij door de back buttons in hun handen de bewegingen in het spel (zo voel je de controller trillen als je over bergachtig gebied rijdt), waardoor de gamebeleving nog echter wordt. Tot slot kan je aan PlayStation Assist hulp vragen. Deze helpt je dan in het spel om bijvoorbeeld bepaalde features te vinden. Met deze toepassing hoef je dus niet meer tijdens de game via Google op zoek naar shortcuts.

Uiteraard is het met een patent altijd de vraag of het gepatenteerde model ook in productie wordt genomen. De back buttons voor de PlayStation 4 duiden daar echter wel op en de technologie geeft in ieder geval een denkrichting aan.

Sony bevestigt PSVR headset voor PlayStation 5

Het is volgens hetzelfde T3 wel zeker dat Sony in 2020 met een nieuwe headset komt die geschikt is voor Virtual Reality met PlayStation 5. De vraag is of het een compleet nieuwe headset wordt. Dit ligt in lijn met de eerdere geruchten over een draadloze headset voor virtual reality. Een andere optie is dat men een kleinere upgrade uitbrengt. Dat er een nieuwe PSVR headset komt is in ieder geval zeker en ook bevestigd door een producent van VR-games in hun jaarverslag bij de vooruitblik voor 2020.

Hiermee zien we dat Sony op dit gebied duidelijk de competitie met Xbox Series X zoekt. Directeur Phil Spencer van Xbox heeft namelijk eerder laten weten dat we op dat gebied weinig tot niets van de nieuwe Xbox hoeven te verwachten. Hij concludeert namelijk simpelweg dat er geen vraag naar is.

Foto: Sony