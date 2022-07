Nieuwe afleveringen Stranger Things doen Netflix vastlopen

Netflix

Iedereen zit de nieuwe afleveringen te kijken van Stranger Things en hierdoor loopt Netflix vast.

De serie Stranger Things is – dat kunnen we wel zeggen – ongekend populair. Het gaat over een meisje met superkrachten en een donkere ondersteboven wereld waar natuurlijk allemaal enge onderkruipsels schuilgaan. De sciencefiction-horror serie is bedacht door de broers Duffer. In 2016 verschenen de eerste afleveringen.

Stranger Things laat Netflix crashen

Op dit moment staan er nieuwe afleveringen op de streamingsdienst. Blijkbaar gingen er zoveel mensen tegelijktijdig kijken dat Netflix het niet aan kon. Hierdoor crashte de dienst. Maar is het een slimme marketingstunt om nog meer kijkers te verleiden? Alle aandacht is maar meegenomen. Het zou zomaar kunnen, op dit moment doet Netflix als bedrijf het niet goed. Vanmorgen lag de dienst eruit, maar doet het nu weer naar behoren.

Vandaag werden de laatste twee afleveringen van het vierde seizoen online gezet.

Chrissy, this is for you: Stranger Things 4 Vol 2. is now streaming! pic.twitter.com/HDLEpFaL9w — Netflix (@netflix) July 1, 2022

Volgens kijkers lag Netflix er maar een paar minuten uit. Dit was wel op het moment dat de afleveringen online werden gezet. Dit zijn overigens niet de laatste afleveringen van de serie. Er komt toch nog een vijfde seizoen waar veel mensen op zitten te wachten.

Slimme marketing

De serie is zo succesvol, omdat er gigantische marketing op zit. Niet alleen van Netflix, maar ook andere bedrijven springen erop. Denk aan Lego, die een The Upside Down heeft nagemaakt. Of Polaroid dat een speciaal fotoapparaat heeft gemaakt. Dit is niet alles. Nee, ook Levi, Quicksilver, H&M, Pull&Bear, Karl Kani hebben de serie verwerkt in hun collectie. En het einde is er nog niet. Seizoen vijf zal namelijk nog spannender worden. Althans, dat zeggen experts. Eerst maar vanavond de nieuwe afleveringen van seizoen vier kijken!