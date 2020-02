Nieuwe afleveringen van deze topseries op Netflix

Misschien zit jouw favoriete serie er wel tussen!





Iedere maand brengt Netflix nieuwe content naar zijn streamingdienst. Regelmatig verdwijnen er ook zaken, maar daar is het Amerikaanse bedrijf dan weer stilletjes over. Voor de maand februari heeft Netflix de nodige films en series in petto, waaronder nieuwe seizoenen van lopende series. En niet de minste. In dit artikel lees je welke topserie er een nieuw seizoen heeft gekregen. Ook check je de datum wanneer je de nieuwste afleveringen kunt bekijken. Gaan we!

4 februari – Arrow- seizoen 8

Nu beschikbaar op Netflix is het achtste seizoen van Arrow. Dit is het slotseizoen van de serie en bestaat uit 10 afleveringen. De oorspronkelijke release van seizoen 8 was oktober 2019 van televisienetwerk The CW. Netflix is altijd wat later met series die niet door hen zelf geproduceerd zijn. Desalniettemin kun je nu het laatste seizoen bekijken op de streamingdienst.

https://www.youtube.com/watch?v=2yrviapP5uY&feature=emb_title

13 februari – Narcos: Mexico – seizoen 2

Nog een paar nachtjes slapen en dan verschijnt het tweede seizoen van Narcos: Mexico op Netflix. Deze serie is een spin-off van het erg succesvolle Narcos. Vergis je echter niet in de term spin-off, want ook deze Narcos is zeer vermakelijk om te kijken. Popcorn (of nacho’s) in de aanslag, want aanstaande donderdag verschijnt het tweede seizoen.

24 februari – Better Call Saul: seizoen 5

De tijd vliegt, nietwaar? Later deze maand verschijnt alweer het vijfde seizoen van Breaking Bad spin-off Better Call Saul. Mind you: Breaking Bad bestond ook uit vijf seizoen. Je kunt straks dus in totaal 10 seizoen genieten van de drugsavonturen in Albuquerque, New Mexico.

28 februari – Formula 1: Drive to Survive – seizoen 2

Netflix sluit de maand af met een gloednieuw seizoen Formula 1: Drive to Survive. Een serie waar menig F1-fan naar uit zal kijken. Het eerste seizoen werd positief ontvangen. Dit tweede seizoen brengt het Formule 1-jaar van 2019 in beeld.

Lees ook: Deze films en series kijk je in februari op Netflix