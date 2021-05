Nieuwe AirPods kopen? Wacht nog maar even - Apparata

Misschien overweeg je een gloednieuw setje AirPods te kopen. Mocht je dit van plan zijn, dan kan het wellicht beter zijn om even te wachten.

Niets is zo lullig als een nieuw product kopen en een fabrikant die een week daarna een nieuwe generatie aankondigt. Apple is een merk dat nieuwe releases van producten altijd tot het laatste moment bewaart. Als je de geruchten buiten beschouwing laat, weet je dus nooit wanneer je een nieuw product van het merk kunt verwachten.

Gelukkig zijn er de geruchten, die het vaak bij het rechte eind hebben. In dit geval is er nieuws te melden over de AirPods van Apple. Het Amerikaanse techbedrijf zal over een niet al te lange tijd met een nieuwe generatie komen. Bronnen die dicht bij het vuur zitten melden via Hits Double Daily dat we de komende weken nieuws kunnen verwachten. Nieuw AirPods kopen kun je daarom beter even uitstellen. Binnen enkele weken kun je de derde generatie AirPods verwachten.

Naast een nieuwe generatie AirPods, heeft Apple volgens de bronnen nog meer in petto. Onder andere HiFi luisteroptie in combinatie met een abonnement op Apple Music. Het eerstvolgende Apple-event staat gepland op 7 juni. Dan zal de WWDC plaatsvinden. Het is niet ongebruikelijk dat het techbedrijf hier nieuwe hardware uit de doeken doet, dus wie weet.