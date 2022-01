Nieuwe AirPods zorgen ervoor dat jij mensen verstaat

Noise cancelling cancellen: Apple lijkt te werken aan een systeem waarmee jij mensen weer kunt verstaan ondanks de noise cancelling van je AirPods.

Het is één van de uitkomsten bij koptelefoons: noise cancelling. Het uitfilteren van omgevingsgeluid om zo de aandacht meer te vestigen op wat er door je koptelefoon komt. Ook oortjes kunnen genieten van noise cancelling en dus de Apple AirPods ook.

Alert

Noise cancelling komt echter wel met een groot nadeel: moet je noise wel altijd willen cancellen? Als je aan het hardlopen bent en je hoort geen omgevingsgeluid, dan kan dat irritante of zelfs gevaarlijke situaties opleveren. Of iemand wil een gesprek met je aangaan terwijl jij ongestoord van een lekkere up-tempo muziekplaylist aan het genieten bent en jij verstaat diegene niet. Een oplossing is nabij.

AirPods met ‘noise cancellation pauze’

Apple heeft namelijk een patent ingediend bij het USPTO dat ‘interrupt for noise cancelling headphones’ als beschrijving heeft. Het patent beschrijft dat noise cancelling dan selectief kan uitschakelen als een bepaald woord wordt gezegd. Als dat vaag klinkt: stel dat dit codewoord je naam is. Iemand roept je naam en je muziek gaat op pauze. Dan wordt je onderbroken en kun je diegene verstaan. In een hele vergezochte functie zou je eventueel een woord als ‘kijk uit’ als codewoord kunnen gebruiken voor wanneer je een straat oversteekt en je een auto over het hoofd ziet. Al is natuurlijk de vraag of dat helpt.

De uitwerking moet nog komen natuurlijk, maar het kan zijn dat in toekomstige AirPods een irritant probleem rondom noise cancelling wordt opgelost.