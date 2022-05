Nieuwe Apple App Store-regels: Goed nieuws voor je account

Apple voert binnenkort nieuwe regels in voor ieder account voor apps in de App Store. Dit betekent meer controle over je gegevens. Zo werkt het.

Vanaf 30 juni gaan er twee belangrijke nieuwe regels in voor alle applicaties die via de Apple App Store aangeboden worden. De eerste regel betreft het verplichte gebruik van Apples betaalsysteem voor betaalde groepsontmoetingen. Ja, Apple zoekt altijd manieren om commissie af te dwingen. Als cadeautje voor de gebruiker komt er ook een grote update aan hoe jij controle hebt over je account.

App Store geeft controle over je account(s)

De nieuwe regel voor accounts in apps is allesomvattend; alle applicaties die in de App Store staan (lees: alle legitieme apps voor iPhone) en een account-systeem hebben moeten aan de nieuwe regels van Apple voldoen:

Het verwijderen van je account moet gemakkelijk te vinden zijn in een app.

Niet alleen moet je een account tijdelijk uit kunnen schakelen, je moet de optie hebben om je account – en alle persoonlijke gegevens – permanent te laten verwijderen.

Apps binnen gereguleerde industrieën moeten mogelijk extra ondersteuning bieden om het verwijderen van een account te faciliteren.

Ontwikkelaars moeten aan alle toepasselijke lokale wetten voldoen wat betreft het opslaan en vasthouden van gebruikersinformatie.

De praktijk

Maar wat betekent dit nieuwe beleid voor jou? Vanaf 30 juni moeten alle applicaties voor iPhone in de App Store aan de nieuwe regels voldoen, wat betekent dat het makkelijker wordt om je account te laten verwijderen. Kortom, ontwikkelaars moeten zeggenschap over je accounts teruggeven.

Dat geldt voor letterlijk iedere app waar je een account voor kunt maken. Denk aan grote jongens als Netflix en Facebook. Maar ook iedere indie-videogame en louche zaklamp-apps waarvoor je een account kunt aanmaken.