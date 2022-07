Nieuwe Apple Watch Pro krijgt toch een nieuw ontwerp

Dat is wel een verrassing, want dat is sinds 2018 niet gebeurt. Toch krijgt de Apple Watch Pro vermoedelijk een nieuw ontwerp.

De afgelopen dagen komt er steeds meer nieuws binnen over de aankomende high-end variant van de Apple Watch Series 8. Het horloge krijgt dus een nieuw design, maar er is meer goed nieuws. De wearable biedt mogelijk ook een batterijduur van meerdere dagen. Volgens een rapport dat Bloomberg’s Mark Gurman aan het begin van de maand publiceerde, zal de wearable het grootste scherm hebben dat Apple ooit op een smartwatch heeft geleverd.

Nieuw ontwerp voor Apple Watch Pro

De Amerikaan zegt dat het horloge een fris ontwerp krijgt. Het bedrijf heeft zijn draagbare lijn niet opnieuw ontworpen sinds het de Series 4 in 2018 introduceerde. Gurman merkt op dat het nieuwe model “een stuk groter” zal zijn dan de huidige Series 7-modellen van Apple. Dit om plaats te bieden aan een scherm dat zeven procent groter is. “Het zal ook niet de bekende platte kanten hebben”, voegt hij eraan toe. En hij merkt op dat het herontwerp “een evolutie van de huidige rechthoekige vorm” zal vertegenwoordigen.

Hiernaast zal Apple een “een duurzamere formulering van titanium” voor de behuizing gebruiken. Hierdoor zal de smartwatch beter geschikt zou moeten zijn voor extreme sporten.

Batterij

Langer je horloge gebruiken zonder op te laden, dat willen we allemaal. Met een grotere batterij en Apple’s lang geruchtmakende “Low Power Mode”, zegt Gurman dat de Apple Watch Pro meerdere dagen zou kunnen werken op een enkele lading.

Apple werkt aan een hele reeks nieuwe producten. Deze zijn te verwachten rondom de herfst en erna. Denk bijvoorbeeld aan een vervanging voor de originele HomePod.