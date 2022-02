Nieuwe Bang & Olufsen headset perfect voor je PS5

De nieuwe Bang & Olufsen headset heeft voor het eerst ondersteuning voor de PS5. Een mooie aanwinst dus.

Gamen in de woonkamer met het geluid via een speakerset of via de televisie is natuurlijk prima. Maar voor een echt diepgaande ervaring is een headset een vereiste. Zeker door de 3D audio ondersteuning op de PlayStation 5 kun je games beleven zoals nooit tevoren. Het enige wat je nog moet doen is een goede bijpassende headset scoren. Het aanbod is vrij divers, voor elk portemonnee wat wils.

Bang & Olufsen PS5 ondersteuning

In het hogere segment is daar nu een nieuwe Bang & Olufsen headset met PS5 ondersteuning bij gekomen. Het gaat hier om de Bang & Olufsen Beoplay Portal. Deze headset bestond al een tijdje, maar is nu opgefrist met een nieuwe editie. Dit brengt onder meer die PS5 ondersteuning. De oudere variant had dit niet.

Het design van de koptelefoon is opgefrist en er zijn een aantal noviteiten. Zo heb je onder meer Active Noise Cancellation (ANC) en ondersteuning voor Dolby Atmos. De headset gaat tot 42 uur mee op volle acculading. Dat is als je het apparaat gebruikt via Bluetooth en ANC aan. Dat is fors en zorgt voor veel luisterplezier. Niet is zo vervelend als telkens je headset te moeten opladen.

Blijft alleen nog het prijskaartje over. Zoals gezegd opereert de Bang & Olufsen Beoplay Portal in het hogere segment. De headset heeft een adviesprijs van €499,-.