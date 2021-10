Nieuwe battleroyale van Tom Clancy is gratis!

Ubisoft

Er komt een nieuwe battleroyalegame van Tom Clancy genaamd Ghost Recon Frontline. De eerste trailer staat nu online.

De games van Tom Clancy zijn altijd spectaculair. Nu kondigt Ubisoft aan dat er een first- person- shooter komt. Een gratis battleroyale spel, met kenmerken van andere genres. Het zal de eerste game zijn in een battleroyale uitvoering van Tom Clancy, de verwachtingen zijn dus hoog.

Tom Clancy battleroyale: Ghost Recon Frontline

Het is nog niet duidelijk wanneer het spel komt. Wel dat het gratis zal zijn en uitkomt voor Windows, Stadia, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S en de Xbox One. In het spel strijden spelers in teams met twee medespelers om informatie. Hiermee moeten ze levend, althans dat is de bedoeling, de map verlaten. Andere spelers kunnen dit weer voorkomen, door bijvoorbeeld de vlucht- heli te stelen. Uiteraard om vervolgens er zelf vandoor te gaan met de afgepakte informatie. Hiernaast zijn er ook teams die bestaan uit ‘contractors’. Dit zijn individuele soldaten met eigen vaardigheden, gadgets en wapens. Dit alles staat garant voor veel actie.

Spel

Er zijn ook andere spelmodi. Dit kunnen we zien in een presentatie van Ubisoft. In de Control Mode strijden twee teams voor de controle van gebieden. Een team bestaat uit negen spelers. Ook spelen de contractors weer een rol. Het spel is nu nog in ontwikkeling. Later deze maand zal het speelbaar zijn in een testversie. Onduidelijk is welke platformen toegang krijgen, daar moeten we dus nog even op wachten. Een releasedatum is ook nog niet bekend.

Ubisoft heeft al eerder soortgelijke games uitgebracht. Deze werden niet echt populair. En daarom trekt de ontwikkelaar nu Tom Clancy uit de kast. Cruciaal is dat het spel goed werkt, daarom zal er nog wat tijd overheen gaan voordat het af is. De eerste beelden zijn in ieder geval hoopvol.