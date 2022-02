Nieuwe betaalbare MacBook Pro wordt niet echt… Pro

Apple komt met een nieuw smaakje MacBook Pro, maar zo ‘Pro’ gaat het apparaat helemaal niet worden. Huh?

Apple gaat dit jaar zeker weer wat onthullingen doen – een paar vroeg in het jaar (vrij snel al!) en een paar later in het jaar. Eén van de onthullingen van dit jaar lijkt eentje die hard nodig is. Dat heeft te maken met de MacBook Pro.

MacBook Pro

Eind vorig jaar mochten we kennis maken met de nieuwe MacBook Pro-modellen. Het ging om een volledig opnieuw ontworpen 14 en 16 inch model. De nieuwe chipsets heten M1 Pro en M1 Max en het scherm gebruikt gloednieuwe MicroLED technologie met eindelijk een ververssnelheid van 120 Hz. Naast een grondig herontwerp van de behuizing, met andere poorten en het verwijderen van de TouchBar.

MacBook Pro 13″

We moeten het vandaag echter even hebben over de instapper. Want dat is sinds die nieuwe MacBooks niet een gloednieuwe binnenkomer. Apple ging namelijk de nieuwe Pro’s bijstaan met een basismodel, wat gewoon de uitgaande generatie MacBook Pro met M1 processor is. Deze heeft een 13″ scherm en is nog van de ‘oude’ modelserie. Dat gaat veranderen.

Nieuw basismodel

Want Apple komt met een aanvulling op de MacBook serie en dat betekent ook een nieuwe MacBook Pro. Dit 13 inch grote basismodel gaat de Pro met M1 vervangen als instapper. Het wordt qua chipset wél een Pro model, want deze gaat genieten van een nieuwe chipset genaamd M2. Dat wordt het volgende grote ding qua chips bij Apple.

Pro naam waardig?

Maar, als het aan de geruchten van Mark Gurman van Bloomberg ligt, houdt het daar wel op met het Pro-gedeelte van de MacBook Pro 13 inch. Geen MiniLED scherm, maar gewoon het ‘oude’ LCD scherm met 60 Hz ververssnelheid. Geen Pro- of Max-processoren, geen gigantische opslagruimtes en nog meer. Het lijkt erop alsof de oude behuizing gebruikt wordt, minus de Touchbar. Want die gaat wel weg. Het wordt een logische upgrade mét een nieuwe chipset, maar niks radicaals. En voor het beste van het beste moet je dus nog steeds de 14 en 16 inch grote ‘nieuwe’ Pro’s hebben.

Allemaal prima, maar dan kruipt de MacBook Pro 13″ wel verdacht dicht naar de MacBook Air toe. Het wordt dus afwachten hoe de plaatsing precies gaat worden.