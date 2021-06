Nieuwe bug sloopt WiFi op je iPhone - Apparata

Geef je router niet de volgende specifieke naam. Dit activeert een bug, waardoor je iPhone niet langer via WiFi werkt.

Soms zijn er van die maffe software bugs die de iPhone teisteren. De ene is hardnekkiger dan de ander. Gelukkig kan deze bug niet zomaar voorkomen. Sterker nog, het moet wel heel toevallig zijn als je dit probleem ervaart. Desalniettemin is het goed om te benoemen. Want Apple heeft er op het moment van schrijven nog geen oplossing voor gevonden.

Wat is de iPhone WiFi bug?

Beveiligingsonderzoeker Carl Shou heeft een kwetsbaarheid ontdekt, waardoor er een bug geactiveerd kan worden dat WiFi op je iPhone sloopt. Het heeft te maken met een router. Als de router de naam “%p%s%s%s%s%n” heeft en jij wil met je iPhone WiFi verbinding maken met deze router, dan gaat het mis. Je verliest de volledige functionaliteit van WiFi op je iPhone.

Gelukkig is er een oplossing, mocht dit probleem je overkomen. Maar zoals gezegd moet het wel heel toevallig zijn als jij je router zo’n gekke naam geeft. De oplossing is alle netwerkinstellingen resetten op je iPhone. Dit is erg vervelend, want daarmee vergeet je iPhone alle wachtwoorden die je ooit hebt ingesteld voor WiFi-punten.

De bug werd ontdekt in iOS 14.2.4.2, maar ook in iOS 14.6 is het probleem nog steeds actief. Apple kan dit issue vermoedelijk oplossen door middel van een software update. (via Appleinsider)