Nieuwe ‘Call of Duty: Modern Warfare II’ multiplayer binnenkort speelbaar

Infinity Ward

Een nieuwe Call of Duty multiplayer komt eraan en is snel beschikbaar om te gaan knallen met je vrienden.

De onthulling is op 15 september. Dan is de game nog niet speelbaar. De bètaversie voor vroege toegang wordt een dag later uitgerold. Activision en Infinity Ward zullen de multiplayer-modus van Call of Duty: Modern Warfare II samen met andere details onthullen tijdens het Next showcase-evenement. Ze kondigden ook aan dat de bètaversie voor vroege toegang op 16 en 17 september op PlayStation-consoles wordt uitgerold en vanaf 24 september in een open crossplay-bèta voor alle consoles en pc’s arriveert.

Call of Duty multiplayer

Denk je, nou die bètaversie wil ik wel spelen! Dan moet je een pre-order plaatsen. Na de vroege toegang krijgen PlayStation 4- en 5-gebruikers de open bèta van 18-20 september. En daarna krijgen Xbox en pc vroege toegang (crossplay-bèta) van 22-23 september, waarbij PlayStation de open crossplay-bèta op dezelfde datums. Ten slotte is de open bèta (crossplay) van 24-26 september beschikbaar op alle platforms.

Samen met de multiplayer-modus zegt Infinity Ward dat het “de aanstaande toekomst van hoe Call of Duty eruit zal zien, inclusief veel meer details over Modern Warfare II, informatie over de volgende Call of Duty: Warzone. En meer over de mobiele versie van Call of Duty: Warzone (ook bekend als Project Aurora).” Het beloofde ook dat je YouTubers-streamers de games in realtime zou zien spelen, samen met verrassende informatie.

Reserveren

Te laat, of gewoon nog niet gereserveerd? Dan is het nog steeds mogelijk een bètacode voor vroege toegang te krijgen van verschillende streamers en YouTubers. Modern Warfare II is de opvolger van Call of Duty: Modern Warfare uit 2019, gebaseerd op de originele Modern Warfare-subserie die in 2007 werd gelanceerd. De nieuwe titel komt op 28 oktober uit en veel gamers, waaronder wij, kijken er naar uit.