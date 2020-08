Nieuwe chique kleur voor iPhone 12

Bij een premium smartphone mag je ook wel een premium kleurtje verwachten. Deze nieuwe kleur voor de iPhone 12 is wel chique.

Hoe herken je een nieuwe iPhone? Als Apple amper sleutelt aan het ontwerp is het altijd moeilijk te zien. Een nieuwe kleur helpt daarbij. Met nieuwe iPhones introduceert Apple doorgaans ook een nieuwe kleur. Kies je voor die tint, dan weten je vrienden meteen dat je de nieuwste iPhone hebt. En natuurlijk geeft het voor jezelf een lekker fris gevoel.

Wil je dat gevoel ook met de iPhone 12 krijgen dan heeft Apple een nieuwe tint voor je. Volgens DigiTimes krijgt de iPhone 12 een diepblauwe kleur. Het is voor het eerst dat het Amerikaanse techbedrijf een dergelijke kleur gebruikt op een iPhone.

Het is niet de eerste keer dat de kleur blauw en iPhone 12 in één adem worden genoemd. Begin dit jaar verschenen er geruchten dat de smartphone in de kleur Navy Blue op de markt zou komen. Een tint die je ook kan omschrijven als donkerblauw.

Het is afwachten of je de iPhone 12 inderdaad in deze uitvoering kunt gaan bestellen straks. Andere kleuren voor de nieuwe smartphone zijn naar verluidt lichtblauw, violet en lichtoranje. Mogelijk heeft Apple nog meer kleuren in petto voor de nieuwe iPhone 12.