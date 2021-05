Nieuwe Cowboy 4 e-bike kan draadloos smartphone opladen - Apparata

Vandaag is de Cowboy 4 gepresenteerd, een nieuwe e-bike met onder andere de mogelijkheid om je smartphone draadloos op te laden.

De e-bikes van Cowboy staan bekend om hun gave design en technologische snufjes die liefhebbers van tech aanspreken. Met de Cowboy 4 zet het fietsenmerk de volgende stap op dat niveau.

De nieuwe Cowboy komt in twee verschillende modellen. De 4 is de versie met een stang en de 4 ST heeft een lage instap. Een heren en een damesuitvoering, zoals je wilt. Het merk heeft sterke verbeteringen doorgevoerd in vergelijking met zijn voorganger. Zo heb je 50 procent meer trekkracht. Daarnaast zit er een geïntegreerde cockpit in de stuurpen verwerkt. Met de verwisselbare accu van 2,4 kg heb je een actieradius van zo’n 70 kilometer.

Een andere tof element van de Cowboy C4 en ST is de ingebouwde Quad Lock telefoonhouder. Plaats je smartphone in de houder en deze zal draadloos worden opgeladen. De juice haalt de lader uit de accu van de fiets. Superhandig als je de GPS van je smartphone gebruikt. Doorgaans gaat de batterij van je smartphone dan snel leeg. Nu heb je dat probleem niet meer.

De C4 en C4 ST kosten allebei €2.490 inclusief spatborden. Beide modellen zijn vanaf vandaag tegen een aanbetaling van €100 beschikbaar voor pre-order op cowboy.com. Ze komen in de fraaie kleuren Black, Khaki en Sand. Levering zal vanaf september 2021 plaatsvinden.