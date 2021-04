Nieuwe details over Netflix Resident Evil serie bekendgemaakt - Apparata

Fans van horror, zijn jullie er klaar voor? Een spannende Resident Evil serie komt binnenkort naar Netflix.

Als gamer moet je de Resident Evil reeks wel kennen, maar er zijn bijvoorbeeld ook films van. En straks zelfs een Netflix serie. Dat deze show in de maak was is geen nieuws. Echter, nu is duidelijk geworden waneer je de serie op Netflix kunt gaan kijken.

Dat is bekendgemaakt tijdens de Resident Evil showcase van Capcom. De serie, die Resident Evil: Infinite Darkness gaat heten, verschijnt in juli op Netflix. Het verhaal speelt zich af na de gebeurtenissen in Resident Evil 4. De regie is in handen van Eiichiro Hasumi. De muziek zal gecomponeerd worden door Yugo Kanno.

Netflix Resident Evil serie

In tegenstelling tot de meeste series is Resident Evil: Infinite Darkness compleet gemaakt in CG, dat staat voor computer generated. Net als cutscènes in een game, kun je de complete Resident Evil Netflix serie omschrijven alas een cutscène. Je moet ervan houden natuurlijk, maar het is beter dan een afgezaagde serie met acteurs en actrices die de Resident Evil vibe proberen neer te zetten. Want geef maar toe. Verfilmingen van games zijn meestal niet zo succesvol..

Naast een tv-serie volgt er ook nog een Resident Evil film in CG. Die volgt pas later. Bekijk een nieuwe teaser van de serie hieronder.