Nieuwe emoji onderweg: ezel, gans en een roze hart

Deze nieuwe emoji’s worden voorbereid en komen binnenkort naar je telefoon.

Emoji’s zijn inmiddels een vast onderdeel van onze communicatie geworden. Een mooie manier om je WhatsApp-jes en je mailtjes op te leuken. Je kunt zonder woorden laten zien wat je voelt of kwijt wilt. Allemaal in één plaatje. Je weet dat het inmiddels helemaal is ingeburgerd in onze dagelijkse taal, want je moeder gebruikt ze ook…

Elk jaar kijkt een officiële organisatie welke nieuwe emoji’s toegevoegd kunnen worden aan de catalogus. Die organisatie heet United Consortium en die hebben 31 nieuwe emoji’s de wereld ingeslingerd die we binnenkort kunnen verwachten.

Inclusiviteit

United Consortium heeft als missie om elke laag van de bevolking te bedienen met de beschikbare plaatjes. Zo kan iedereen zich uiten en iedereen zich herkennen in de hele collectie emoji.

Om inclusief te blijven en leuke nieuwe dingen toe te voegen presenteert het United Consortium ieder jaar een nieuwe collectie. We zijn inmiddels toe aan 15.0 en ze moeten nog definitief gemaakt worden, maar over het algemeen halen alle ontwerpen uit de final draft ook daadwerkelijk je telefoon.

Emoji 15.0 is to be released in September 2022. Here’s every emoji in the final draft, including a plain Pink Heart #WorldEmojiDay https://t.co/WfC0WuyJ81 pic.twitter.com/P0mvWs2JPj — Emojipedia 📆🏆 (@Emojipedia) July 13, 2022

Dit jaar staan er 31 stuks op de planning. Een stuk minder dan vorig jaar toen we er 112 manieren bij kregen om onze emoties in één plaatje te vangen.

Dieren, hartjes en gember

We kunnen in ieder geval nieuwe dieren verwachten zoals een ezel en een gans, een kwal en een eland. We kunnen gaan high-fiven met handen die van links of rechts komen en er staat een schuddend gezicht op de planning waar we onszelf mee kunnen uiten als we geschokt zijn. Ook is er een gemberknol bedacht en een WiFi emoji voorgesteld, die er gek genoeg nog niet was.

Deze nieuwe lijst met emoji’s is er nog niet doorheen. Hij wordt in september definitief gemaakt. De definitieve emoji’s kunnen er ook nog net even anders uit zien en kunnen nog verschillen in uiterlijk tussen de verschillende techbedrijven zoals Google, Apple en Microsoft. Wil je alvast alle ontwerpen rustig bekijken, dat kan bij Emojipedia.