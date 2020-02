Nieuwe Fast & Furious spin-off met enkel vrouwen

Fast & Furious als chick flick?





Deze lente is het weer zover. Een nieuw deel van The Fast & The Furious verschijnt in de bioscoop. Deel negen alweer. De franchise begon in 2001. Inmiddels zijn we in 2020, maar de filmserie is nog springlevend. Er is zelfs een spin-off op Netflix te zien in animatievorm.

Dat is niet de enige spin-off die we van The Fast & Furious gaan zien. Volgens Vin Diesel is er een nieuwe spin-off in de maak, enkel en alleen met vrouwen. Dat heeft de acteur gezegd tegenover MTV. Het idee staat nog in de kinderschoenen. Het script voor de film zou volgende maand aangeleverd worden.

De Fast-saga kent een hoop actrices. Een film op zichzelf produceren met enkel dames zou in dat oogpunt prima kunnen. Fast & Furious heeft in het heden en verleden veel betekent voor actrices als Michelle Rodriguez, Letty Ortiz, Gal Gadot, Devon Aoki en Charlize Theron. Het is nog geen bevestiging dat er inderdaad een film gaat komen, maar het aanleveren van een script is een begin.

De Fast & Furious-films zouden bij 10 films klaar zijn. De tiende film verschijnt in 2021 of 2022.