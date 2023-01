Nieuwe fietsmodellen van 2023: onze top 3!

De afdeling ‘ontwerp’ zit bij de meeste fietsmerken niet stil. Er is altijd een manier om een fietsmodel te innoveren. In 2023 zijn de elektrische fietsen nóg slimmer, lichter en duurzamer dan dat ze al waren. Dit alles dankzij de hoogstaande technologie waarvan gebruik wordt gemaakt.

In deze blog lees je alles over onze top 3 van de nieuwe fietsmodellen van 2023.

#1 Gazelle Avignon 2023 – de comfortabele e-bike voor korte- en lange ritten

Wist je dat Gazelle – samen met Sparta – de best verkochte elektrische fietsenmerken zijn van Nederland? Met onze #1 van de nieuwe fietsmodellen van 2023, de Gazelle Avignon C380 HMB LTD 2023, kies je voor comfort. Dit wordt mogelijk gemaakt door de aangename zithouding op deze e-bike, de goede vering, extra brede banden en de lage op- en afstap. Daarnaast is de standaard uitvoering van deze Gazelle Avignon voorzien van lederen handvatten en een gelzadel.

De standaard capaciteit van de accu bedraagt 625 Wh. Hierbij hoort een ruime actieradius van tussen de 70 en 140 kilometer. Het is mogelijk om de accu te upgraden naar een nóg grotere actieradius. In de video hieronder zie je alle ins en outs van de ontwikkeling van de Gazelle Avignon.

#2 Sparta d-Rule Energy 2023 – de ideale e-bike in alle weersomstandigheden

Deze #2 van onze favoriete nieuwe fietsmodellen is de Sparta d-Rule Energy. De 2022 variant van deze Sparta d-Rule Energy is op 10 maart 2022 uitgeroepen tot E-bike van het jaar. Wanneer je op zoek bent naar een elektrische fiets voor recreatief gebruik, die stoer en robuust is, is deze Sparta het overwegen waard. Je schaft deze e-bike aan voor een bedrag van 3.419 euro.

De standaard accu capaciteit bedraagt 400 Wh. Hiermee kun je met een volgeladen accu afstanden afleggen van tussen de 40 en 90 kilometer. De middenmotor van het merk Bosch Performance zorgt ervoor dat je zonder moeite lange en korte afstanden af kunt leggen. Er zijn 5 verschillende versnellingen om hier de hoeveelheid trapondersteuning mee te regelen. Ook hier is het mogelijk om de capaciteit van de accu en daarmee de actieradius, te vergroten.

#3 Koga Vectro 2023 – dé toerfiets van dit moment

Deze elektrische toerfiets werd in 2022 geïntroduceerd door Koga. Het grote pluspunt aan deze e-bike is de uitstekende verdeling van het gewicht, dankzij de accu die achter de zadelbuis gevestigd is. Ook het stijlvolle uiterlijk en de slimme innovaties die in deze e-bike verwerkt zitten zijn noemenswaardig. Je schaft deze e-toerfiets aan voor een bedrag van 4.699 euro.

De standaard accu capaciteit van deze Koga Vectro bedraagt 500 Wh. Hiermee kun je afstanden van tussen de 50 en 110 kilometer afleggen. Het is mogelijk om deze capaciteit uit te breiden naar 630 Wh. De actieradius wordt hiermee vergroot naar 100 tot 170 kilometer.

Wil je één van deze nieuwe fietsmodellen uitproberen? Maak dan geheel vrijblijvend en volledig kosteloos een afspraak voor een proefrit bij één van de fysieke winkels van Fietsvoordeelshop.nl, bij jou in de buurt!