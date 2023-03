Nieuwe films en series in april 2023 op HBO Max

Bij HBO Max hoef je niet bang te zijn dat je uitgekeken raakt als je een abonnement hebt afgesloten. Niet alleen krijg je toegang tot de klassieke films en series. Ook kun je met een abonnement binnen 45 dagen na biscooplancering genieten van de nieuwe titels. Je sluit vanaf 5,99 euro per maand een basic abonnement af. Lees in dit artikel onze favoriete films en series die verwacht worden in april 2023 op HBO Max.

Succession, seizoen 4 aflevering 2 tot en met 5

Een echte typische Amerikaanse dramaserie is Succession. Op 3 juni 2018 was de eerste aflevering te zien. Inmiddels zijn we bij seizoen 2 beland. Elke maandag staat er een nieuwe aflevering voor je klaar op HBO Max.

De serie gaat over de fictieve familie Roy. In het eerste seizoen wordt er door de kinderen flink gestreden om macht te pakken binnen het succesvolle mediaconglomeraat. Dit terwijl de vader van de familie, Logan Roy, tegenslagen te verwerken heeft op het gebied van zijn gezondheid. Ook in het tweede seizoen gaat de strijd onderling door.

Ben je benieuwd naar de serie? Bekijk de trailer hieronder.

Love & Death, seizoen 1

Ben je gek op waargebeurde crime-series? Dan is Love & Death een grote aanrader. Het verhaal speelt zich af in Texas gedurende de jaren tachtig. Candy Montgomery leeft haar nette leventje met Patrick Fugit. Haar leven begint in een flinke sleur te raken, waarop ze besluit een verhouding aan te gaan met huisvriend Allan. Maar niet geheel zonder drama. Candy wordt er namelijk van beschuldigd haar vriendin Betty – de vrouw van Pat – te hebben vermoord met een hakbijl. Hoe dit afloopt, kun je vanaf 27 april in de eerste drie afleveringen zien. De laatste drie afleveringen worden vervolgens wekelijks online gegooid.

Check hieronder de trailer van dit waargebeurde en bizarre verhaal.

Barry, seizoen 4

Barry Beekman, gespeeld door Bill Hader, is een veteraan van de Verenigde Staten die werkzaam is als goedkope huurmoordenaar. Zijn oude vriend Monroe Fuches begeleidt hem bij zijn ‘werk’ als moordenaar. Als Barry voor een moord naar Los Angeles wordt gestuurd, ontdekt hij het vak acteren. Ondanks het winnen van HBO’s Emmy is het voor de serie Barry na het vierde seizoen toch echt afgelopen.

Bekijk hieronder de trailer van het vierde en laatste seizoen van Barry.

