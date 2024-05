Nieuwe films en series in mei 2024 op Prime

Van komische series van Nederlandse bodem tot meeslepende drama films: bekijk hier de line-up van de nieuwe films en series in mei op Prime die je absoluut niet wilt missen.

The beekeeper (film)

Op zoek naar een echte actiefilm? Acteur Jason Statham speelt in de Beekeeper de hoofdrol van Adam Clay als gepensioneerd agent van een geheime organisatie. Hij heeft dit gevaarlijke leven achter zich gelaten en een leven begonnen als imker. Wanneer een goede vriendin van Clay wordt opgelicht, besluit hij wraak te nemen op de daders. Hierdoor raakt hij verwikkeld in een groot internationaal complot en komt zijn verleden als geheim agent goed van pas. Deze film belooft veel actie en spanning en zoals gebruikelijk stelt Jason Statham niet teleur. Ben je nieuwsgierig geworden? Bekijk hieronder alvast de trailer.

Clarkson’s Farm – seizoen 3 (serie)

In dit derde seizoen van Clarkson’s farm, gaat de oud Top Gear showhost Jeremy Clarkson verder met het bouwen van zijn boerderij op het Britse Platteland. In dit nieuwe seizoen van de succesvolle reality tv-serie gaan de onkundige, maar hilarische Clarkson samen met zijn hulp Caleb het Britse opnieuw een stuk landbouwgrond verbouwen. Daarnaast wordt de spanning opgevoerd doordat Clarkson er een wedstrijdje van maakt wie het meest kan verdienen.

Seizoen 3 belooft opnieuw veel humor, triomfen, beproeving en natuurlijk veel boerenmisstappen die altijd weer opgelost moet worden door de sympathieke Caleb. De serie is vanaf 3 mei exclusief te zien op Prime Video. Bekijk hieronder alvast de trailer.

Ferrari (Film)

Deze authentieke film over het merk Ferrari, bekend van legendarische rode sportauto’s. De film vertelt het verhaal over de oprichter van Ferrari wanneer het merk in 1957 failliet dreigt te gaan. Adam Driver speelt de oprichter van Ferrari, Enzo Ferrari en laat het publiek zien hoe Ferrari ondanks diverse tegenslagen deze rumoerige periode wist te overwinnen. Enzo Ferrari had in deze periode onder andere een buitenechtelijke relatie en lijdt zwaar onder het verlies van zijn zoon. Een speciale rol is weggelegd voor de vrouw van Enzo, Laura die wordt gespeeld door Penélope Cruz. Enzo Ferrari ziet als enige oplossing voor het aanstaande faillissement het winnen van de Mille Miglia, een beruchte racewedstrijd dwars door Italië.

Je hoeft geen autoliefhebber te zijn deze film te kunnen waarderen. De focus ligt namelijk vooral op het verhaal achter de auto’s. Vanaf 25 mei is de film te zien op Prime. Bekijk hier alvast de trailer.

De Pudding Club (Serie)

De Pudding Club is een serie van Nederlandse bodem. New Kids-regisseur Flip van der Kuil stelt zeker niet teleur in deze absurdistische comedyserie. De Pudding Club bestaat uit vijf psychiatrische patiënten die vertellen wat zij afgelopen week hebben gedaan. De verhalen die vertellen worden telkens bizarder en zeker niet politiek correct. De pudding Club is vanaf 1 mei te zien op Prime. Zie hieronder de trailer.

