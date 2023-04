Disney+ is dé streamingdienst waar je Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star kunt bekijken. Nederland was in 2019 het eerste land in Europa waar het mogelijk was om Disney+ te gebruiken. Een primeurtje dus! Je kunt deze aanbieder vergelijken met bijvoorbeeld Netflix.

Kijk onbeperkt naar documentaires, films en series voor een vast bedrag per maand of jaar. De kosten per maand bedraagt 9,99 euro. Je bespaart geld als je direct een abonnement voor een jaar afsluit, met zo’n 15%. Lees in dit artikel de nieuwe films en series op Disney+ in april 2023

Film: The Pope: Answers

In deze film gaan tien jongeren van diverse leeftijden en met verschillende achtergronden het gesprek aan met paus Franciscus, geboren als Jorge Mario Bergoglio. Fransiscus is bij de Rooms-Katholieke Kerk nummer 266, als opvolger van Benedictus XVI. De paus wordt door de kerk gezien als dé leider van de wereldkerk en plaatsbekleder van Christus op aarde. In de film wordt elk onderwerp besproken, zonder taboe. Deze film is vanaf 5 april te zien op Disney+.



Serie: Tiny Beautiful Things, seizoen 1

De carrière van Clare, gespeeld door actrice Kathryn Hahn, lijkt op zijn gat te liggen, de relatie met haar dochter is gespannen en haar huwelijk stukgelopen. Genoeg redenen voor Clare om haar leven een puinhoop te noemen. Het is dan ook een grote verrassing als ze wordt gevraagd om een column te schrijven. Er is alleen één probleem: het gaat om een adviescolumn. Dit terwijl juist haar leven al zo rommelig verloopt. Je kunt Tiny Beautiful Things vanaf 7 april zien op Disney+.

Film: Peter Pan & Wendy

En dan nu tijd voor een echte film passend bij Disney+: Peter Pan & Wendy. Peter Pan wordt gezien als een ondeugende en goedhartige jongen. Andere kinderen worden meegelokt naar het eiland genaamd Nooitgedachtland. Op dit eiland leven onder andere indianen, piraten en zeemeerminnen.

De film is een live action-remake. Wendy wordt samen met haar broertjes door Peter Pan meegenomen naar Nooitgedachtland, zodat ze met elkaar voor altijd jong kunnen blijven. Het duurt niet lang voordat Peter Pan zijn grootste vijand kapitein Haak achter hun aankomt. Je kunt deze remake vanaf 28 april bekijken.

