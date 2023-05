Nieuwe films en series op Disney+ in mei 2023

Disney, welke millennial is er niet groot mee geworden? Op deze streamingdienst vind je alle welbekende Disney films, van Aladdin tot Frozen. Maar Disney+ is meer dan alleen klassieke Disney content. Er staat dan ook niet voor niets een plus achter. Onder de Disney-banier vallen ook Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic.

Met een Disney+ abonnement kun je onbeperkt films en series streamen. Je hebt de keuze tussen maandelijks (€9,99) of jaarlijks betalen tegen 15% korting. Hieronder volgt een drietal nieuwe releases voor Disney+ in de maand mei waarvan wij denken dat ze de moeite waard zijn om te checken.

Star Wars: Visions seizoen 2

Star Wars Visions is een anthologie serie waarin verschillende animatiestudio’s je meenemen in hun kijk op Star Wars. In seizoen één kwamen alle animatiestudio’s uit Japan, maar ditmaal heeft Disney een wijder net geworpen. Want in seizoen twee is elk continent vertegenwoordigd. Visions bevindt zich buiten het aanzienlijke bestaande canon van Star Wars. Dat betekent dat de studio’s achter elke aflevering hun fantasie de volle loop kunnen laten.

Een mooie kans dus om thema’s en verhalen aan te snijden die binnen de mainstream Star Wars series en films geen plek hebben. Vorig seizoen bracht Star Wars vaak terug naar haar Kurosawa wortels. Op wat voor bijzonders zullen we dit maal getrakteerd worden? De negen afleveringen van seizoen twee zijn vanaf 4 mei te streamen. Check de trailer om een voorproefje te krijgen van Star Wars Visions seizoen 2.

Heb je nog geen abonnement op DIsney+?

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Wat is kwantumtechnologie nou eigenlijk? Iets met superposities? Is dat niet wat alle superhelden aannemen in hun reveal shots? Eigenlijk is kwantum vooral een ander woord voor pure magie en dus vraag je je af waarom we het thema niet meer zien in Marvel films. In alweer de derde Ant-man film met de altijd grappige Paul Rudd verkent Ant-man een geheime wereld die schuilgaat binnen de weefsels van ons eigen universum. Bereid je voor op de altijd spectaculaire special effects die inmiddels synoniem zijn met Marvel en een ondersteunende cast met onder meer: Evangeline Lilly (The Hobbit trilogie) Bill Murray (National Lampoon, Ghost Busters en nog veel meer) en Michelle Pfeiffer (Batman Returns).

Marvel maakt er onderhand gewoonte van om hun films van een geweldige soundtrack te voorzien. Ook dit keer weten ze weer precies de juiste iconische plaat uit vroegere tijden af te stoffen die na het zien van de film weken door je hoofd gaat spoken. Dit keer is het Goodbye Yellow Brick Road van Elton John, dan ben je er alvast op voorbereid. Ant-Man and the Wasp: Quantumania dropt op 17 mei. Check de trailer hieronder.

The Muppets Mayhem

Mayhem betekent vrij vertaald wanorde, maar dan ook echt van de hoogste orde. Buiten dat gegeven om ook de essentie van de Muppets band. De volledige naam luidt Dr. Teeth and the Electric Mayhem, een compleet echte, totaal niet fictieve band die absoluut bestaat in onze realiteit. Deze pluizige rockers hebben nogal wat muzieklegendes geïnspireerd, zoals Mötley Crüe drummer Tommy Lee, country legende Chris Stapleton en momenteel immens populaire rapper Lil Nas X (bekend van zijn cover van Old Town Road). Alleen hebben deze muziekgoden één ding over het hoofd gezien, ze hebben nog nooit een album opgenomen. Naar eigen zeggen waren ze… afgeleid door de jaren 80.

In deze documentaire krijg je te zien hoe Mayhem alsnog een gooi doet naar het maken van een album. Ondertussen komen de muppets zelf, maar ook de bovengenoemde- en nog veel meer muzikanten aan het woord. Weird All, Ziggy Marley, maar ook acteurs als Danny Trejo, Kevin Smith. Al hun levens zijn geraakt door de funky tunes van Dr. Teeth en zijn bandmaten. Hoe dat in godsnaam allemaal zo gelopen is, zie je 10 mei op Disney+. Bekijk de trailer hieronder.

Heb je onze aanraders voor Disney+ voor vorige maand gemist?