Nieuwe films en series op HBO Max in juli 2022

Een nieuwe maand is aangebroken. Wat is er allemaal te zien op HBO Max in juli 2022?

De hype van HBO Max ligt alweer even achter ons. De nieuwe streamingdienst is sinds maart van dit jaar actief in Nederland. Dat het stilletjes is rondom de service betekent niet dat er niets te beleven valt. Ook in juli 2022 heeft HBO Max weer mooie nieuwe dingen in petto. Dit zijn ze.

1 juli

HOW TO SCREW IT ALL UP – Spaanse Max Original

LEGENDARY – Seizoen 2

4 juli

YEARS & YEARS

FANTASTIC FRIENDS

10 juli

ALF – Seizoen 1 t/m 4

11 juli

THE ANARCHISTS

13 juli

EDGE OF THE EARTH

16 juli

THE REHEARSAL

17 juli

ER – Seizoen 1 t/m 15

18 juli

LUTHER – seizoen 1 t/m 5

PARKS & RECREATION – seizoen 1 t/m 7

19 juli

NIKKI GLASER: GOOD CLEAN FILTH

21 juli

THE LAST MOVIE STARS

22 juli

RAP SH!T

25 juli

DOWNTON ABBEY – Seizoen 1 t/m 6

28 juli

PRETTY LITTLE LIARS: ORIGINAL SIN

WE MET IN VIRTUAL REALITY

..en verder deze maand

HBO Max heeft bekendgemaakt dat er in juli 2022 ook nieuwe afleveringen verschijnen van WESTWORLD (seizoen 4). Ook kondigt de dienst de nieuwe titel FATHER OF THE BRIDE aan.

