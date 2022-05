Nieuwe Forza Motorsport komt toch naar oude Xbox One?

De nieuwste Forza Motorsport zou het paradepaardje moeten worden van de nieuwe Xbox consoles, maar nu lijkt het er toch op dat je de aankomende racegame ook kunt spelen op een oude Xbox One.

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Voor de ‘vorige’ generatie Xbox en PlayStation (One en 4) is het nu een tijd van gaan. De opvolgers zijn nu al een tijdje op de markt en dus is het tijd voor gamemakers om hun games naar het volgende level te brengen met de nieuwe mogelijkheden van de verbeterde hardware.

Forza Motorsport next gen

Turn 10 Studios, deel van Xbox Game Studios, weet daar alles van. Toen de Xbox One uitkwam in 2013 volgde vrijwel direct Forza Motorsport 5, de eerste Forza-game die exclusief beschikbaar was voor de Xbox One en dus niet meer zou werken op de Xbox 360. Dat toonde aan hoe grafisch geavanceerd Forza kon zijn anno 2013. We staan op het punt om eenzelfde revolutie mee te krijgen: de eerste volledig vernieuwde Forza Motorsport game sinds de Xbox Series X uit is, ligt op de loer.

Toch op oude Xbox?

Deze game, die overigens simpel weg Forza Motorsport gaat heten, draait op een compleet nieuwe engine. Het wordt dus voor het eerst in vele jaren weer eens een revolutie. Dan wil je natuurlijk optimaal gebruik maken van de nieuwste hardware. Toch blijkt de vork nu anders in de steel te zitten. Via een (geverifieerd) bericht op Reddit’s r/GamingLeaksandRumors hebben we beeld van een vroege Forza-build. De beelden komen kennelijk uit juli 2021. We zien een garage met wat auto’s en het lijkt allemaal nog met vele ruige randjes te zijn, maar belangrijker is dat de beelden kennelijk gemaakt zijn op een Xbox One. De Redditor die deze beelden deelde zegt erbij: “Ik ben er klaar mee dat iedereen maar roept dat Forza Motorsport enkel voor Next Gen is, hier is beeld van de Xbox One versie van vorig jaar.”

Ben jij dus driftig op zoek naar een nieuwe Xbox om de nieuwe Forza Motorsport te spelen, wacht nog heel even. Binnenkort wordt meer info bevestigd over de nieuwe game en er zou dus bevestigd kunnen worden dat je de game ook op Xbox One kunt spelen. Het gebeurde eerder dat een Forza-game op twee platforms te spelen is: Forza Horizon 2 uit 2012 werd eerst uitgebracht op de Xbox 360 alvorens een sterk verbeterde versie (betere graphics, groter speelveld) voor de Xbox One uitkwam. Ook de huidige nieuwste game Forza Horizon 5 bungelt tussen de One en Series in, al zijn de verschillen voor Horizon 5 beperkt tot de grafische mogelijkheden. Of de nieuwe Forza Motorsport daarmee de volledige game gaat zijn voor Xbox One: dat is afwachten.