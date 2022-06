Nieuwe Gazelle modellen aangekondigd

Al jarenlang is Gazelle één van de bekendste fietsmerken ter wereld. Ze blijven zich ontwikkelen en zo zijn er een aantal nieuwe modellen op de markt gekomen.

Bij deze nieuwe modellen horen zowel elektrische fietsen als ouderwetse stadsfietsen.

In totaal heeft Gazelle zes nieuwe modellen aangekondigd, waarvan vier modellen elektrische fietsen zijn en twee modellen stadsfietsen. De meeste nieuwe modellen zitten in een hoge prijsklasse, maar ook voor de gewone fietser is er een interessant nieuwe model op de markt gekomen.

Nieuwe elektrische fietsen van Gazelle

De nieuwe elektrische fietsen die Gazelle heeft aangekondigd zijn de Grenoble C8 HMB Connect, Orange Limited HMB, Grenoble C380 HMB en de Ultimate C5 HMB. Deze nieuwe modellen kostten tussen de €2.599 en €3.899.

Met een accu van 400 Wh en een Bosch Active Plus motor is de Gazelle Grenoble C8 HMB Connect een interessant nieuw model. De fiets heeft een actieradius tussen de 50 en 110 kilometer en wordt door de fietsenmaker gezien als echte alleskunner.

Met de geruisloze motor, verende zadelpen en voorvork en hydraulische schijfremmen is dit een zeer comfortabele elektrische fiets. Je krijgt 8 versnellingen en kunt kiezen uit 4 ondersteuningsniveaus.

Ook is er een nieuwe Gazelle Ultimate C5 uitgebracht voor iedereen die op zoek is naar de allerbeste e-bike. Met hoogwaarde montage van Nexus, Gates Beltdrive en Bosch voldoet deze fiets aan de hoogste eisen.

Nieuwe stadsfietsen – 1 niet-elektrisch model

Gelukkig ontwikkelt Gazelle ook nog altijd nieuwe fietsen zonder elektrische motor voor iedereen die op zoek is naar een ouderwetse stadsfiets. De HeavyDutyNL C5 HMB en Orange C7+ zijn de twee nieuwe modellen die Gazelle als stadfiets heeft aangekondigd.

Hierbij is de HeavyDutyNL nog wel een elektrische fiets met een accu achterop de fiets. Met een volle accu kan je met de fiets tussen de 30 en 70 kilometer fietsen en je hebt vijf versnellingen.

De Gazelle Orange C7+ is daarmee het enige niet-elektrische model dat Gazelle heeft uitgebracht. Deze comfortabele stadsfiets wordt al een tijdje verkocht door Gazelle, maar komt dit jaar in een nieuw model de markt op.

De fiets is zowel in dames-variant als heren-variant verkrijgbaar en heeft het bekende Gazelle-design. De fiets komt met een verende voorvork en zadelpen zodat je comfortabel kunt fietsen.

Fietsriem in plaats van ketting

Bij één van de belangrijkste onderdelen van de fiets, de ketting, heeft de afgelopen jaren een ware revolutie plaatsgevonden. De ketting lijkt verleden tijd en is vervangen door een fietsriem, ‘beltdrive’ in het Engels.

Deze riem heeft een aantal vorodelen ten opzichte van de ketting. Zo gaat een riem langer mee, is er minder wrijving waardoor je lichter fietst en de fiets minder lawaai maakt en kost het je minder onderhoud.

De fietsriem hoeft namelijk niet gesmeerd te worden en kan niet gaan roesten. Al deze voordelen heeft Gazelle in ieder geval overtuigd om in de nieuwe modellen alleen nog deze fietsriem te verwerken!