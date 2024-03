Nieuwe gedecentraliseerde social media: volgende stap in blockchain toepassingen

Blockchain technologie is zonder twijfel een van de belangrijkste uitvindingen van de 21e eeuw. Want ondanks dat het maar één uitvinding is, worden er regelmatig nieuwe manieren bedacht en ontworpen om het toe te passen. Zo is er nu een nieuwe toepassing in ontwikkeling: gedecentraliseerde social media. Dan is natuurlijk de vraag: wat zou dit beter maken dan de reguliere social media die we nu gebruiken? Volgens de bedenker zou het hier makkelijker zijn om censuur tegen te gaan.

Idealistisch of haalbaar?

Blockchain technologie wordt momenteel vooral geassocieerd met cryptocurrency’s, crypto casino’s, gedecentraliseerde financiële transacties, etc. Doordat de aspecten van deze cryptowereld redelijk zwaar bouwen op speculatie en de volatiele aard ervan, is het niet echt geschikt voor toepassing op de dagelijkse activiteiten van veel mensen. Toch zijn er wel een aantal mensen die de potentie van blockchain en de voordelen van decentralisatie willen toepassen. En dan meer gericht op algemene, menselijke activiteiten.

Een van deze idealisten is de founder van de Taiko blockchain, Daniel Wang. Wang wilde in eerste instantie gedecentraliseerde varianten van social media platformen creëren. Volgens Wang zou zo censuur tegen gegaan kunnen worden door middel van verdeelde data-opslag en community-gebaseerde content moderation. De Taiko topman liet in een interview weten dat hij “hoopt dat de volgende generatie vrij kan opgroeien en op het internet alles kan worden gezegd.” Volgens Wang zal er geen ontwikkeling zijn zonder de vrijheid om te kunnen bekritiseren.

Maar toen Wang begon met het realiseren van dit doel, bleek dit makkelijker gezegd dan gedaan. Hij wilde een gedecentraliseerde app bouwen op de Ethereum blockchain. Na onderzoek bleek dit problematischer dan gedacht. Wang realiseerde zich dat geen van de “layer 2” oplossingen, die met name bedoeld zijn om om transactie op het netwerk te regelen, niet écht gedecentraliseerd waren. Volgens Wang is het lastig om gecentraliseerde applicaties te bouwen op gecentraliseerde blockchains.

De bouw van een volledig gedecentraliseerde sociaal netwerk

Aangezien de Ethereum blockchain toch niet geschikt bleek voor het doel dat Wang wilde bereiken, besloot hij het over een andere boeg te gooien. Met de overtuiging dat de infrastructuur voor fatsoenlijk gedecentraliseerde social apps gebrekkig was, besloot hij het heft in eigen hand te nemen. Met het opzetten van Taiko in maart 2022, wilde hij dit gat vullen.

Volgens Wang biedt de Taiko blockchain een cruciale bouwsteen voor een sociaal netwerk dat echt toebehoort aan de gebruikers. Met alle noodzakelijk elementen wordt er nu hard gewerkt aan het bouwen van een echt gedecentraliseerd sociaal netwerk. Volgens Wang behoren de volgende aspecten tot een ideale gedecentraliseerde social app:

Beheer en controle over eigen content

Data privacy en veiligheid

Weerstand tegen censuur, aka vrijheid van meningsuiting

Zodra er een dan een goed functionerend platform opgezet is, moeten potentiële gebruikers natuurlijk geïnteresseerd genoeg zijn om over te stappen naar deze gedecentraliseerde versie. Binnen het web3 domein lost dit probleem eigenlijk zichzelf op. Als namelijk het platform aan alle gebruikers toe behoort, is het noodzakelijk om een token incentive te introduceren binnen het systeem. Dit is nodig om alles op een eerlijke manier te laten verlopen. En dat is dan ook meteen het aspect wat nieuwe gebruikers naar het platform toe trekt. Er zouden net zoveel voordelen moeten worden geboden als reguliere, huidige platformen doen.