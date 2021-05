Nieuwe generatie Windows van Microsoft komt eraan. En het belooft veel goeds - Apparata

Afbeelding via Microsoft

Microsoft spreekt over de nieuwe generatie Windows. En deze komt er snel aan.

Tijdens Build 2021 spreekt Microsoft niet of nauwelijks over de grote Windows- plannen die het bedrijf heeft. Dit komt doordat het bedrijf zich voorbereidt om afzonderlijk te beschrijven wat de toekomst biedt wat betreft het PC- besturingssystemen. Satya Nadella, CEO van Microsoft, deed deze aankondiging en onthulde dat het bedrijf de afgelopen maanden “de volgende generatie Windows” heeft getest.

Nieuwe generatie Windows

Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld. En niet zonder goede reden: het werkt gewoon goed, het is makkelijk en goedkoop. Voor Microsoft is het systeem dus heel belangrijk, het bedrijf is er zowat groot mee geworden. Het compleet veranderen is dus niet heel verstandig.

“Binnenkort zullen we een van de belangrijkste updates voor Windows van het afgelopen decennium delen om meer economische kansen te creëren voor ontwikkelaars en makers. Ik heb het de afgelopen maanden zelf gehost en ik ben ongelooflijk enthousiast over de volgende generatie Windows. Onze belofte aan u is deze: we zullen vandaag meer kansen creëren voor elke Windows-ontwikkelaar en elke maker verwelkomen die op zoek is naar het meest innovatieve, nieuwe, open platform om applicaties te bouwen en te distribueren en er inkomsten mee te genereren. We kijken ernaar uit om binnenkort meer te delen”, aldus de CEO.

Teaser

Om ons al warm te laten lopen heeft Microsoft een ‘teaser’ gepubliceerd. Deze kan je hieronder vinden (via The Verge). De volgende generatie zal waarschijnlijk enkele belangrijke wijzigingen bevatten in de Windows Store, waardoor ontwikkelaars elke Windows-applicatie kunnen indienen, inclusief browsers zoals Chrome of Firefox. Volgens geruchten zou Microsoft zelfs handelsplatforms van derden in apps kunnen toestaan. Dit is goed nieuws voor de consumenten, hierdoor kunnen er meer innovaties komen binnen het systeem.

Wat ook opvalt, de CEO spreekt niet over Windows 10, maar over de ‘volgende generatie’. Dit zou kunnen duiden dat de volgende Windows een nieuwe naam krijgt.