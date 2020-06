Nieuwe Google Maps feature maakt Street View compleet

Een nieuwe marker functie in Google Maps Street View maakt het vinden van bedrijven en restaurants straks nog gemakkelijker.

Google heeft voor Google Maps zo’n beetje de hele wereld (en zelfs een stukje van de ruimte) afgelegd en een flinke portie daarvan is in Street View te bekijken. Maar mocht je een specifiek bedrijf zoeken, dan moet je maar hopen dat er een duidelijk bordje aan de gevel hangt. Google maakt het binnenkort ontzettend makkelijk om informatie over bedrijven in Street View te bekijken. Je hoeft dan eindelijk niet meer weer uit te zoomen voor meer informatie.

Google Street View AR markers

Met nieuwe markers in Street View hoef je straks dus niet meer terug naar het ‘gewone’ Google Maps om informatie over een bedrijf te krijgen. De zoekgigant combineert de informatie die je normaal al in Maps krijgt, de pins en hotspots, met Street View. 9to5Google spotte dat het miljardenbedrijf de feature in enkele grote steden test. In onder andere Boston en New York is de overlay in gebruik.

De markers voegen een nieuwe laag aan informatieverstrekking toe aan Street View. Het is in retrospectief natuurlijk een voor de hand liggende feature. Google heeft de informatie al voor Google Maps; waarom zou je het in Street View niet meer kunnen zien.

De vormgeving is daarbij behoorlijk tof. Je ziet de kaarten namelijk in een soort van augmented reality in Street View. Dat in combinatie met de Live View AR-modus van de app maakt Maps steeds toffer. Het elimineert tevens het gat tussen Street View en de realiteit. Het komt regelmatig voor dat de oude Street View-foto’s een bedrijf laten zien, wat er niet meer is. Meestal is de informatie van Google Maps daarentegen up-to-date.

Google is de nieuwe feature op het moment aan het testen. Het is dus nog even duimen dat Google het vernieuwde Street View daadwerkelijk wereldwijd gaat uitrollen.

