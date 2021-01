Nieuwe gratis games van Stadia Pro weten niet te overtuigen - Apparata

Er zit een leuke titel tussen, maar de andere gratis games zijn niet bepaald een lokkertje van Stadia Pro.

Met een aantrekkelijk game portfolio weet je klanten te lokken naar je platform. Een bedrijf dat dit principe als een meester onder controle heeft is Epic Games. Vorig jaar werden ze zelfs wereldnieuws door GTA V gratis aan te bieden. Binnen een mum van tijd speelden een grote groep gamers GTA V via Epic.

Stadia gratis games

Google heeft met Stadia Pro in januari een aantal nieuwe gratis titels toegevoegd. Maar zo episch als Epic dat doet, zo saai is het nieuwe aanbod van Google te noemen. Goed, met F1 2020 heb je echt wel een nieuwe vette titel om mee aan de slag te gaan. De andere games zullen je echter niet overtuigen. Het gaat hier namelijk om Ary and the Secret of Seasons en Hotline Miami. Er is ook nog een onaangekondigde titel voor januari die 9to5Google weet te melden. Het gaat hier om El Hijo – A Wild West Tale. We horen het graag in de comments als jij het wél warm krijgt van deze titels.

Stadia is een unieke dienst. Je kunt games in de hoogste kwaliteit spelen, terwijl je daar geen krachtige computer of console voor nodig hebt. Toch is de dienst nog niet zo populair als Google ongetwijfeld gehoopt had. De komende jaren zal het aanbod van games verder uitgebreid worden. Google heeft meer AAA-titels nodig om het aantrekkelijk te maken voor gamers.