Nieuwe superhandige gamedingetje van Razer is… vingerhoedjes

Niet perse wat je verwacht van game-accessoiremaker Razer: een set vingerhoedjes die ook daadwerkelijk Finger Sleeve heet.

Je moet goed opletten wat de wereld doet om deze bij te houden. Als je een bedrijf als Razer bent en doen wat je blijft doen, het maken van game-accessoires, zijn vele console- en pc-gamers je dankbaar. Maar een grotere markt lonkt en ook daar moet je op inspelen.

Mobiele games

We hebben het dan natuurlijk over mobiele games. In recente jaren kon je van Razer verschillende accessoires verwachten om mobiele games beter te maken. Zelfs een gehele telefoon: er zijn twee generaties Razer Phone geweest. De gaming phone van het merk was er vroeg bij maar momenteel niet meer verkrijgbaar. Dat terwijl er nog veel potentie in die markt zit.

Razer ‘vingerhoedjes’

Dus is het merk terechtgekomen bij het leven van de mobiele gamer op devices van andere merken makkelijk te maken. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze gave Switch-achtige ‘joy-cons’ voor je iPhone? De uitvinding van het heden is wat minder high tech. Razer brengt de Finger Sleeves uit: het is stiekem gewoon een set vingerhoedjes.

Stiekem briljant?

Dat klinkt denigrerend, maar stiekem is het best een goed idee. Nadat je een tijdje je hete telefoon hebt vastgehouden en vervolgens je handen ook nog in een bak vette chips hebt gehad, is je telefoonscherm een bende van vette vingervegen en zweethanden. De Finger Sleeves moeten deze vettigheid voorkomen, zodat jouw scherm lekker schoon blijft.

De Razer vingerhoedjes zijn dun en elastisch, zodat het bijna gewoon voelt als je vingers. Razer belooft ook dat de Finger Sleeves zorgen voor een betere aanraakfeedback. Waardoor de Finger Sleeves eigenlijk een stukje beter zijn dan je vingers. Dat allemaal in een klein stukje nylon met spandex wat gewoon met de hand gewassen kan worden.

De Finger Sleeves kosten 9,99 dollar per set. Voor een klein stukje stof wat prijzig, voor een game-accessoire niet duur. Razer vingerhoedjes, wij hadden het ook niet bedacht.