Nieuwe Hastens bed kost bijna een jaarsalaris

Lekker slapen, in een bed dat bijna een jaarsalaris kost. Zou jij het overhebben voor een goede nachtrust?

Een bed kopen is net als een auto. Het kan voor een laag bedrag het kan voor een hoog bedrag. En niet iedereen slaapt even lekker. Ondergetekende kan prima in slaap vallen op een Ikea bed van een paar honderd euro. Anderen zweren bij de meer luxere merken zoals Auping of in dit geval Hastens.

Want over het laatstgenoemde merk gaan we het hebben. Hastens bestaat 170 jaar en viert dit met een speciaal bed. Het matras is uitgerust met een combinatie van onder andere wol, paardenhaar en katoen voor maximaal comfort. De productie van het bed vereist serieuze arbeid. Het Zweedse merk zegt 300 uur nodig te hebben om dit model compleet te produceren.

Het resultaat is een bizar bed. Ik ben erg benieuwd hoe dit slaapt, gezien het prijskaartje. De Hastens Dremer Bed, zoals het model heet, kost namelijk meer dan 30.000 euro. Dat is bijna het bruto jaarsalaris van Jan Modaal. Heb je wel iets om over op te scheppen. Als je dan nog niet lekker slaapt weet ik het ook niet meer. Het bed is sinds deze week te bestellen.