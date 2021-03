Nieuwe hete info over iPad Pro 2021 naar buiten gekomen - Apparata

Niet alleen hete info over de nieuwe iPad Pro 2021, maar ook wanneer we de tablet van Apple kunnen verwachten.

Dit jaar kunnen we onder andere weer nieuwe iPads van Apple verwachten. In het geval van de iPad Pro 2021 is er zelfs heel spoedig nieuws te verwachten. Het Amerikaanse techbedrijf zou over een maand al een event gepland hebben staan.

iPad Pro 2021 info

Volgens Mark Gurman van Bloomberg onthult Apple in april een nieuwe generatie iPad Pro. Een belangrijke wijziging voor de tablet is een nieuwe krachtigere processor. Daarnaast krijgt de krachtigste tablet van Apple een nieuwe camera. Tevens spreekt men over Mini LED technologie voor de tablet. Dat betekent dat de schermkwaliteit weer een stapje vooruit maakt. Onder andere met meer helderheid op het scherm.

Verder zou de nieuwe iPad Pro 2021 een Thunderbolt connectie krijgen. Daarmee kun je straks razendsnel bestanden uitwisselen met bijvoorbeeld een Mac. Een nieuwe iPad Pro is naar het schijnt niet het enige wat Apple gaat aankondigen in april. We kunnen volgens de bron een update verwachten voor de iPad Mini. Het techbedrijf uit Cupertino komt naar verluidt ook nog met een goedkopere iPad op de proppen, gericht op studenten. April is nog maar een paar weken van ons verwijderd, dus de nieuwe iPads zijn er al bijna mochten de geruchten kloppen!