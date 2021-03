Nieuwe hit van Netflix: The Irregulars - Apparata

@Netflix

Netflix heeft een nieuwe hit in handen: The Irregulars. Een spin- off van de populaire serie ‘Sherlock’. Bekijk hier de trailer.

Ook in Nederland was de serie Sherlock op Netflix een succes. Deze serie gaat over de bekende detective, maar dan in een nieuw en modern jasje. De beroemde detective komt uit de boeken van Sir Arthur Conan Doyle. De serie zag er geweldig uit en had een goed sfeertje.

Ex- militair Watson raakt in de serie bevriend met een contact van de politie. Dit is natuurlijk Sherlock Holmes, gespeeld door Oscarwinnaar Benedict Cumberbatch. Sherlock is geniaal, maar iets wat (contact-) gestoord. Samen lossen ze mysterieuze politiezaken op. De detective woont in Baker Street in Londen. En daar wonen ook de ‘The Irregulars’.

Baker street

In deze straat wonen verschillende tieners. Deze vormen een groep en zij leven een hard bestaan op de straten van de Engelse hoofdstad. De groep wordt ingehuurd door Watson om zaken op lossen met bovennatuurlijke aspecten. De groep ‘Ongeregelden’ gaat helpen om de moorden op te lossen. Uiteraard wel in dienst van Sherlock, hij moet natuurlijk met de eer gaan strijken. De trailer van The Irregulars staat nu online en die belooft wat.

Uniek

Sherlock Holmes speelt in de serie een soort van bijrol. En dat is wel uniek. Hij wordt neergezet als een briljante onderzoeker uit vervlogen tijden. Ook lust hij een drankje. Holmes wordt vertolkt door Henry Lloyd-Hughes, terwijl Royce Pierreson is gecast als Dr. Watson. De Irregulars zelf worden gespeeld door Thaddea Graham (Bea), Darci Shaw (Jessie), Jojo Marcari (Billy), McKell David (Spike) en Harrison Osterfield als Leo. De cast van de groep wordt gezien als opkomend talent. En dat zou heel goed kunnen kloppen.

Trailer The Irregulars

Hieronder kan je de eerste beelden zien. De serie belooft veel goeds, maar is niet voor mensen met een zwakke maag. De trailer laat heftige en duistere beelden zien. The Irregulars van Netflix komt op 26 maart uit. Het bedrijf heeft er vertrouwen in dat de serie een succes gaat worden, want seizoen 2 is al aangekondigd.