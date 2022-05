Nieuwe Huawei smartwatch net zo mooi als een echt horloge?

Het Chinese Huawei presenteert niet één, maar meteen twee spiksplinternieuwe smartwatches. De Huawei Watch Fit 2 en de als klassiek horloge vermomde Huawei Watch GT 3 Pro.

Huawei komt binnenkort in Nederland met twee nieuwe smartwatches op de markt. De dure en luxe Watch GT 3 Pro boordevol toffe functies en de meer op een fitnesstracker lijkende Watch Fit 2.

Huawei Watch GT 3 Pro

Eind vorig jaar kwam Huawei al met de Watch GT 3 en nu kondigen ze dus de komst van de Pro versie aan. Hij komt in twee versies naar ons land, als Titanium Edition en als Ceramic Edition. De eerste heeft een batterijduur tot 14 dagen en de tweede tot 7 dagen. Opladen kan draadloos en is zo’n 30 procent sneller dan de Watch GT 2. De Titanium heeft een schermgroote van 1,43 inch en de Ceramic doet het met 1,32 inch. De resolutie van het amoled scherm is 466 bij 466 pixels.

De work-out modus is helemaal aangepakt. Je kunt kiezen uit meer dan 100 mogelijkheden van freediving tot gewoon rondjes rennen. Hij meet de zuurstof in je bloed, kan aan ECG-analyse doen en geeft je een heel hardloopplan en nauwkeurige geografische locatiegegevens. Kan eindelijk die Start to Run podcast van Evi eens van je telefoon af.

Nog even over dat tracken van je hardlooprondje, hij kan praten met maar liefst vijf sattelietsystemen waardoor je over de hele aardbol je activiteiten kunt bijhouden. Ook kun je de smartwatch linken aan meer dan 60 veelgebruikte apps zoals Runtastic en Komoot.

Als je gaat duiken is ie ook multifunctioneel, tot 30 meter waterdicht en bij de optie free diving krijg je real time duikinformatie. Bij de voorbereiding helpt ie ook. Hij helpt je je ademhaling trainen.

De Huawei Watch GT 3 Pro draait op Harmony OS . De Titianium Edition is direct verkrijgbaar voor een prijs van 369 euro. De luxere Ceramic Edition kost 499 euro en ligt vanaf 15 juni in de winkel.

Huawei Watch Fit 2

Een stuk goedkoper is de Watch Fit 2. Deze opvolger van de eerste Watch Fit heeft een amoled schermpje van 1,74 inch met een resolutie van 336 bij 480 pixels. Ook hier de nodige mogelijkheden (97 trainingsmodi) om je hardlooprondjes nauwkeurig bij te houden, maar hij doet het ook als stappenteller en houdt je slaapritme in de gaten.

Nieuw voor de Watch Fit 2 is de luidspreker. Zo kun je via bluetooth gesprekken houden met anderen en kun je muziek afspelen op je smartwatch zonder een internetverbinding.

Vanaf 15 juni is de Huawei Watch Fit 2 te koop voor een prijs van 149 euro.