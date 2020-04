Nieuwe info over Apple’s premium koptelefoon duikt op

Wanneer kunnen we dit nieuwe Apple product verwachten?





Apple is dit jaar lekker bezig met het uitbrengen van nieuwe producten. Begin dit jaar een nieuwe MacBook Air. Gisteren een gloednieuwe iPhone SE. Over een maandje naar verwachting nieuwe MacBook Pro’s, later dit jaar uiteraard nieuwe iPhones en dan ook nog een premium koptelefoon.

Over dit laatste is nu nieuwe informatie naar buiten gekomen. Volgens Bloomberg zijn de koptelefoons onderweg en kunnen we ze binnenkort verwachten. Ze krijgen een ovalen vorm in een metalen behuizing. De oortjes zouden eenvoudig om te wisselen zijn dankzij een magnetische toepassing.

Verder omschrijft de bron dat we twee varianten kunnen verwachten. Eentje met leer, voor onderweg naar werk of school, en een variant voor in de sportschool. Laatstgenoemde kan waarschijnlijk beter tegen vocht. Want door hevig zweten wil een koptelefoon nog wel eens vroegtijdig te komen overlijden.

Medewerkers van Apple zouden de premium koptelefoon momenteel aan het testen zijn. De koptelefoons krijgen volgens de bron actieve ruisonderdrukking en zijn ze draadloos te gebruiken.