Nieuwe info over Gran Turismo 7 op PS5 bekendgemaakt - Apparata

Wat kunnen we verwachten van Gran Turismo 7 op de PlayStation 5? We weten nu wat meer.

Helaas is Gran Turismo 7 geen game die tegelijk met de release van de PS5 verschijnt. Een exacte releasedatum is nog niet bekend. Dit zal vermoedelijk ergens in 2021 zijn. Op een speciale webpagina van PlayStation is nu wel meer informatie bekendgemaakt over het racespel.

Zo is duidelijk geworden hoe Gran Turismo 7 gebruik gaat maken van de kracht van de PlayStation 5. Zo is er -uiteraard- ondersteuning voor 4K HDR, ray tracing en ligt het doel op een 60 FPS game ervaring. Verder zullen races, lobby’s en vrienden uitnodigips5ngen sneller verlopen dankzij de rappe SSD. Ook belooft Gran Turismo 7 dat door een autolijst scrollen een vloeiende ervaring zal zijn. Zonder te wachten komt meteen de auto in beeld.

Met de DualSense controller zegt de game een nieuwe ervaring te geven. Er komt een duidelijk gevoel in het rempedaal. Hoe harder je het knopje indrukt, hoe harder de auto remt. Ook verschillen de vibraties naarmate de ABS van de auto ingrijpt. Als laatste is er een duidelijk verschil in het gevoel van het gaspedaal met verschillende type auto’s. Dit laatste hebben we nog niet eerder meegemaakt. Zo moet een Volkswagen Golf een duidelijk ander gevoel geven dan bijvoorbeeld een Bugatti.

Daarnaast spreekt GT7 over haptische feedback en 3D audio, afhankelijk waar de auto’s zich om je heen begeven. Dit laatste komt ook weer terug als je een herhaling kijkt.

Kortom, Gran Turismo 7 belooft een spetterend spektakel te worden op de PlayStation 5. Het is nu nog wachten op een release datum.