Nieuwe info over Samsung Galaxy Note 20 gelekt

Info met betrekking tot kleuren en varianten van de Samsung Galaxy Note 20. Je leest het na de klik.

De nieuwe Samsung Galaxy Note 20 is echt nog wel een aantal maanden van ons verwijderd. We zitten momenteel in juni en pas in augustus komt de Zuid-Koreaanse techgigant met deze nieuwe smartphone. Toch is er al veel te melden over Samsungs nieuwste. Met vandaag wederom kersverse info over de Samsung Galaxy Note 20.

De informatie over de Samsung Galaxy Note 20 heeft betrekking op de kleuren en varianten. Naast de gebruikelijke kleuren zwart en grijs komt het toestel naar verluidt ook in de kleuren koper en groen, aldus GalaxyClub. Het topmodel, de Galaxy Note 20 Plus, krijgt tenminste de twee kleuren zwart en koper. Het koper moet lijken op een soort gouden finish wat Samsung in het verleden heeft toegepast op de Galaxy Note 9. Zie foto bovenaan dit artikel.

Daarmee is groen een opvallende nieuwkomer. In vergelijking met de Galaxy Note 10 is het een opvallende kleur. De Galaxy Note 10 kwam in de kleuren Aura Roze, rood, zwart, wit, blauw en glow (regenboog finish) op de markt. Als je wil laten zien dat jij de nieuwe hebt, moet je dus voor groen kiezen. Het is nu weer wachten op nieuwe info met betrekking tot de Samsung Galaxy Note 20.