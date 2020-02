Nieuwe informatie over Xbox Series X bekendgemaakt

Microsoft laat steeds meer los over de nieuwste Xbox.





Waar Sony mondjesmaat en nog weinig informatie loslaat over de nieuwe PlayStation 5, hebben ze bij Microsoft minder moeite om info naar buiten te brengen. Eerder deze week werd al het één en ander losgelaten over de Xbox Series X. Vandaag is er weer meer te melden over de console.

Die nieuwe informatie is afkomstig van een podcast van Major Nelsen. Te gast waren Xbox-topmannen Jason Ronald en Larry Hryb. Het duo heeft onder meer bekendgemaakt dat de Xbox Series X de beschikking over audioraytracing krijgt. Dit betekent dat je altijd een game kunt pauzeren en deze verder kunt oppakken op een moment wanneer het jou uitkomt. Ook al doe je andere dingen in de tussentijd. Het gaat hier natuurlijk wel om offline games, een online game gaat altijd door.

Een andere bijkomstigheid van de technologie is dat er meer met de audio gespeeld kan worden. Ontwikkelaars kunnen raytracing gebruiken om audio nog beter op specifieke plekken te plaatsen. Dat is goed nieuws. Niet alleen zijn graphics en gameplay belangrijk. Ook de audio speelt een belangrijke rol. Zeker als je een mooie audioset of hoogwaardige koptelefoon gebruikt.